Lara Ferreiro, psicóloga: "Mbappé tiene la difícil tarea de aceptar que no es el jugador incomparable que imaginaron"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza el impacto emocional en Kylian Mbappé y Lamine Yamal tras no conseguir el Balón de Oro, galardón que fue otorgado a Harry Kane. La experta señala que Mbappé enfrenta el reto de aceptar que no es el futbolista incomparable que se proyectaba, sintiendo la presión del paso del tiempo y el ascenso de nuevas figuras. Lamine Yamal, de solo 19 años y campeón del Mundial 2026, gestiona la derrota desde un talento de proyecto compartido y el respaldo de su entorno familiar y de vestuario. Ambos futbolistas afrontan la prueba de madurez de gestionar públicamente la frustración y decepción tras quedar a las puertas del máximo premio individual.

La pasada noche, el mundo del deporte miró hacia el London Palladium para vivir la 70.ª edición del Balón de Oro.

Pero más allá de la victoria de Harry Kane, la verdadera batalla se libró y seguirá librándose en la mente de los principales damnificados, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Dos estrellas mundiales con trayectoria distintas que se enfrentan ahora a una monumental prueba psicológica.

La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, explica que para ambos, levantar el trofeo podía suponer alcanzar una nueva cima, pero quedarse sin él representa una decepción mucho más personal de lo que parece.

Según la experta, el delantero del Real Madrid tiene ante sí la difícil tarea de aceptar que ser uno de los mejores del mundo no es lo mismo que convertirse en el jugador incomparable que tantos imaginaron.

Cuando un deportista de élite vincula su valor personal al aplauso ajeno, perder se vive como una amenaza directa a su identidad.

El caso del francés es el más complejo a nivel emocional. A sus 27 años, Mbappé ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad extraordinaria que debe medirse por lo que hace hoy.

Incluso podría llegar a sufrir el edadismo futbolístico al ver que el tiempo pasa implacable sobre sus sueñoS. Sobre este aspecto, añade Lara Ferreiro: "La herida más profunda de Mbappé sería sentir que el futuro del fútbol ya ha escogido otro rostro".

Mbappé, sin Balón de Oro

Y ese nuevo rostro tiene tan solo 19 años. Lamine Yamal llegó a la gala impulsado tras conquistar el Mundial 2026 con España.

A diferencia de Mbappé, cuyo fútbol transmite la imagen de una estrella acostumbrada a ocupar siempre el centro de la escena, el talento de Lamine crece dentro de un proyecto compartido.

El azulgrana sabe brilla sin necesidad de apagar la luz de sus compañeros.

Si Yamal hubiera ganado, el francés hubiera tenido que lidiar con un duro golpe a su ego al ver cómo un futbolista ocho años menor le arrebata el protagonismo que parecía eternamente reservado para él.

Kylian Mbappé llega a la gala del Balón de Oro Reuters

Quedarse a las puertas activa el doloroso síndrome del "segundón", generando una enorme frustración al imaginar lo poco que faltó para triunfar. Hecho que ha sucedido, tras quedarse inmediatamente después que Kane en el recuento de votos.

Por el contrario, si Mbappé hubiera resultado vencedor, Lamine se llevaría el amargo mazazo de descubrir que ganar un Mundial tampoco garantiza ser considerado el mejor.

Afortunadamente, el joven español cuenta con el arraigo vital de sus padres y un vestuario barcelonista que funciona como un refugio emocional.

Mbappé, por su parte, también posee años de experiencia en la élite y fuertes apoyos familiares para intentar relativizar el golpe.

Harry Kane posa con el Balón de Oro. REUTERS

La gala se convirtió en un examen psicológico sin precedentes. Los candidato derrotados deberán gestionar su profunda decepción en un contexto de máxima exposición pública, donde cada gesto y cada mirada se analizarán al milímetro.

Porque el pasado lunes, Kane se coronó como ganador del Balón de Oro, pero saber perder ante los ojos de todo el planeta será la verdadera prueba de madurez definitiva, tanto de Lamine como de Mbappé.