Fran Rodríguez, pescadero: "No hay relevo generacional y eso que el horario lo tienes claro. Te levantas a las 5 y a las 3 acabas"

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LO ESENCIAL Las claves Las pescaderías tradicionales sufren una crisis por la falta de relevo generacional y el cierre de unos 350 establecimientos al año, según Fedepesca. El pescadero Fran Rodríguez destaca la ventaja de tener un horario fijo y definido: madrugar a las 5:00 para terminar a las 15:00, con descanso domingo y lunes. Rodríguez, con más de 100.000 seguidores en redes, usa la divulgación digital para enseñar el oficio, acercar el producto y atraer a nuevos clientes. El sector advierte del impacto negativo que supone la creciente presencia de pescado envasado en bandejas en los supermercados.

Las pescaderías tradicionales españolas afrontan una crisis silenciosa: cada año desaparecen alrededor de 350 establecimientos, según Fedepesca. La falta de relevo generacional y la caída del consumo en los hogares agravan una situación cada vez más preocupante del país.

Fran Rodríguez, conocido en redes como 'El pescadero de Málaga', conoce las dificultades del sector. En La Mirada Crítica, de Telecinco, advirtió de que las nuevas generaciones no quieren continuar con este oficio tradicional de las pescaderías familiares.

"No hay relevo generacional", resume el pescadero, que trabaja en el negocio familiar. A su juicio, el problema está en que los jóvenes desconocen cómo funciona esta profesión y las posibilidades económicas reales que puede ofrecer a largo plazo.

"No se les ha enseñado lo que es el oficio y el beneficio que se puede obtener", sostiene Rodríguez. La imagen de un trabajo duro, con madrugones y esfuerzo físico, pesa sobre esta actividad comercial tradicional en el sector.

Una ventaja laboral importante

Muchos hijos de pescaderos han crecido viendo a sus padres soportar jornadas exigentes y sacrificios personales. Esa experiencia puede llevarles a buscar otras salidas laborales, aunque el negocio familiar tenga clientes fieles y posibilidades de continuidad a largo plazo.

Rodríguez, sin embargo, reivindica una ventaja importante: el horario está definido. "Te tienes que levantar a las cinco de la mañana y a las tres acabas", explica, al describir una jornada que empieza cuando casi todo el país duerme.

El calendario laboral también permite organizar el descanso. Según detalla, trabaja de martes a sábado, por lo que dispone del sábado por la tarde, el domingo y el lunes libres. Es una distribución poco habitual en el comercio tradicional.

Su trayectoria demuestra que llegar a una pescadería no siempre es una decisión inicial. Rodríguez estudió para ser veterinario, pero descubrió que disfrutaba del trato con los compradores y decidió continuar finalmente con el negocio de su padre.

El contacto con la clientela es una parte del oficio que reivindica. Recomendar productos, explicar cómo prepararlos y resolver dudas permite crear confianza, una relación directa que distingue a las pescaderías de la compra impersonal en grandes superficies.

Rodríguez ha trasladado esa experiencia a las redes sociales, donde comparte trucos, consejos y recetas con más de 100.000 seguidores en sus plataformas. Conocido como 'El pescadero de Málaga', utiliza esos contenidos para acercar el pescado a nuevos públicos.

Su presencia digital, asegura, le ha ayudado a atraer clientes a la tienda. La divulgación se convierte así en una herramienta comercial para mostrar el producto, explicar su preparación y reivindicar el asesoramiento que ofrecen los pequeños establecimientos especializados.

El pescadero también alerta de la expansión del pescado envasado en bandejas en los supermercados. "Esto nos va a afectar", advierte, porque teme que más consumidores opten por comprar allí y dejen de acudir a los mercados tradicionales.

El futuro de estas tiendas dependerá de varios factores: recuperar el consumo de pescado, atraer nuevos profesionales y explicar el valor del comercio especializado. Para Rodríguez, visibilizar el oficio es una forma de combatir prejuicios y asegurar su continuidad.