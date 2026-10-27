El Hospital Ruber Internacional prueba una nueva técnica que adapta la cirugía según responde el cerebro. Ha sido desarrollada por el neurocirujano Jesús Martín-Fernández.

Las emociones del paciente guían en directo una cirugía cerebral para preservar sus funciones cognitivas complejas

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LO ESENCIAL Las claves Un equipo del Hospital Ruber Internacional realiza cirugías cerebrales despiertas guiadas en directo por las respuestas emocionales y cognitivas del paciente a estímulos eléctricos de baja intensidad. La técnica, denominada 'mapeo cognitivo multimodal en tres pasos', ha sido desarrollada por el neurocirujano Jesús Martín-Fernández para preservar redes dinámicas del cerebro y funciones cognitivas superiores. El procedimiento permite identificar los límites funcionales profundos ('connectome-stop points') para saber exactamente cuándo detener la extirpación del tumor y evitar secuelas permanentes. El especialista ha intervenido con éxito a dos pacientes, adaptando la cirugía a la anatomía funcional de cada cerebro y a las prioridades personales y profesionales de cada individuo.

Un equipo del Hospital Ruber Internacional realiza cirugías cerebrales guiadas en directo por las respuestas del paciente a estímulos, permitiendo ajustar la intervención para conservar sus funciones cognitivas complejas.

La técnica, llamada 'mapeo cognitivo multimodal en tres pasos' (Frontiers, marzo 2025, Acta Neurochirurgica, octubre 2025), ha sido desarrollada por el neurocirujano Jesús Martín-Fernández, jefe de Servicio de Neurocirugía UNCOG en el Hospital La Candelaria y Presidente de la Sociedad Mundial de Cirugía Despierta (WSAM), y representa un paso más en la evolución de la cirugía despierta, ya que entiende el cerebro no como un conjunto de tareas aisladas sino como una red dinámica, reevaluando el funcionamiento cerebral conforme avanza la cirugía.

De esta forma, en lugar de proteger el lenguaje o el movimiento, se enfoca en funciones cognitivas superiores esenciales para conservar la autonomía, las relaciones personales o el proyecto de vida de la persona.

La intervención tiene tres fases. Primero, se identifican los puntos críticos de las redes cerebrales mediante estimulación eléctrica directa. Seguidamente, se hace una evaluación continua de las diferentes funciones cognitivas durante la resección mediante tareas adaptadas a cada paciente. Por último, se identifican los connectome-stop points, que son los límites funcionales profundos que indican el momento en que debe detenerse la extirpación del tumor para evitar la desconexión de circuitos esenciales.

Durante la cirugía, el equipo de Martín-Fernández le encomienda al paciente realizar distintas tareas mientras va estimulando diferentes zonas del cerebro con una corriente eléctrica de baja intensidad. Por ejemplo, mover el brazo, contar en voz alta o reconocer emociones al mostrarle imágenes de personas.

Cuando la estimulación altera la capacidad cognitiva o provoca una respuesta emocional (por ejemplo, con episodios transitorios de llanto), el equipo identifica una red funcional crítica y modifica la estrategia quirúrgica para preservarla.

"Lo que el paciente nos cuenta y cómo reacciona a las pruebas es la guía para saber hasta dónde podemos llegar", explica el doctor Martín-Fernández.

Jesús Martín-Fernández (en el cetro, con gorro rojo) y su equipo. Quirónsalud

Hasta hace pocos años, las funciones cerebrales no podían evaluarse sistemáticamente durante una intervención cerebral, sino que se hacía un mapa al principio de la intervención, pero esto no es suficiente. "El cerebro va cambiando funcionalmente mientras operamos. No basta con hacer un mapa al principio de la intervención: necesitamos actualizarlo continuamente. Nuestro modelo convierte el mapeo en un proceso dinámico que evoluciona al mismo tiempo que evoluciona el cerebro".

El neurocirujano ha operado a dos pacientes en el hospital con esta técnica. Marcel, de 32 años, tiene un tumor cerebral localizado en el precúneo derecho, una de las regiones más complejas del cerebro humano. Con las respuestas que daba a Martín-Fernández, su equipo podía identificar las regiones que debían preservarse para mantener capacidades como la cognición social, la memoria autobiográfica, el procesamiento autorreferencial o el reconocimiento de emociones.

En la misma jornada, su equipo también intervino a una mujer de 60 años que llevaba más de una década en seguimiento por un tumor localizado en una región crítica para el lenguaje y cuya cirugía había sido pospuesta durante años por el elevado riesgo de producir secuelas funcionales permanentes.

El avance permite avanzar en la medicina personalizada aplicada a la cirugía. "Cada cerebro está organizado de forma diferente y cada paciente tiene prioridades distintas", apunta Martín-Fernández. "Para unos será fundamental conservar el lenguaje; para otros, reconocer las emociones de sus seres queridos o mantener las capacidades necesarias para seguir ejerciendo su profesión".