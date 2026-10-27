Confirmado por la UE: los cachorros de perro no podrán separarse de su madre antes de las 8 semanas

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LO ESENCIAL Las claves La Unión Europea ha establecido en el Reglamento (UE) 2026/1818 que los cachorros de perro no podrán separarse de su madre antes de cumplir las ocho semanas de edad. En el caso de los gatos, la edad mínima de separación será de ocho semanas en refugios y casas de acogida, ampliándose hasta las 12 semanas para los procedentes de establecimientos de cría. La normativa busca garantizar una adecuada socialización y aprendizaje social de los animales, más allá del mero proceso de destete alimentario. Aunque el reglamento ya está en vigor, esta obligación sobre la edad de separación comenzará a aplicarse con carácter general a partir del 31 de agosto de 2028.

Llevarse un cachorro a casa demasiado pronto puede parecer, a primera vista, una forma de empezar antes a crear vínculo con él. Sin embargo, esas primeras semanas junto a la madre y sus hermanos son también una etapa clave para aprender a relacionarse, controlar el juego y completar correctamente el destete. La Unión Europea acaba de poner una edad mínima a esa separación en determinados establecimientos.

La nueva normativa europea sobre bienestar de perros y gatos establece que los cachorros de perro no podrán separarse permanentemente de su madre antes de cumplir ocho semanas. En el caso de los gatos, el límite dependerá de dónde se encuentren: serán también ocho semanas en refugios y casas de acogida, pero aumentará hasta 12 semanas cuando procedan de establecimientos de cría.

La medida aparece en el Reglamento (UE) 2026/1818, aprobado este año para unificar por primera vez buena parte de las reglas sobre cría, bienestar e identificación de perros y gatos dentro de la Unión Europea. Aunque el texto ya está en vigor, esta obligación comenzará a aplicarse con carácter general el 31 de agosto de 2028.

Las primeras semanas no sirven solo para tomar leche

La separación no se regula únicamente porque los animales sigan dependiendo de su madre para alimentarse.

El propio reglamento establece que el destete deberá realizarse de forma progresiva, introduciendo alimentos sólidos durante un periodo mínimo de siete días, y no podrá completarse antes de las seis semanas ni en perros ni en gatos. Hasta entonces, los animales que todavía no estén destetados deberán recibir leche materna, leche de otra hembra lactante o un sustituto adecuado.

Pero después de esas seis semanas todavía quedan aprendizajes importantes.

La convivencia con la madre y los hermanos ayuda a los cachorros a practicar comportamientos sociales. Jugando aprenden, por ejemplo, cuándo un mordisco ha sido demasiado fuerte y cuándo otro animal ya no quiere continuar. También se acostumbran progresivamente a situaciones nuevas sin perder de golpe todas sus referencias.

La propia regulación europea refleja esa importancia de la socialización. A partir de las tres semanas, perros y gatos mantenidos en estos establecimientos deberán disponer gradualmente de oportunidades diarias para relacionarse con otros animales de su especie y con personas y, cuando sea posible, con animales de otras especies.

En los gatos criados para su comercialización, Bruselas ha optado por ir todavía más lejos y mantener la convivencia con la madre hasta las 12 semanas.

No significa que un gatito de ocho semanas sea incapaz de comer solo. A esa edad ya debería haber completado el destete. La diferencia está en que alimentarse de forma autónoma y estar preparado conductualmente para una separación definitiva no son exactamente lo mismo.

La nueva normativa introduce además otros requisitos pensados precisamente para ese desarrollo. Los gatos deberán disponer de suficientes rascadores, escondites y superficies elevadas para que puedan trepar, descansar, observar el entorno y retirarse cuando lo necesiten.

También se regulan las zonas de parto. Deberán estar diseñadas de forma que la propia madre pueda apartarse de sus crías cuando quiera. Es decir, mantener juntas a una gata y su camada hasta las 12 semanas no significa obligarlas a permanecer pegadas todo el día. La regulación busca que las crías continúen teniendo acceso a la madre, pero también que ella pueda descansar y alejarse.

Hay una excepción importante. Un veterinario podrá recomendar una separación anterior por motivos médicos, pero tendrá que hacerlo por escrito. El establecimiento deberá conservar además ese justificante hasta que el último cachorro o gatito de aquella camada haya sido comercializado.

Por tanto, no bastará con que un criador considere conveniente entregar antes al animal porque ya come pienso o porque exista un comprador esperando.

La regla tampoco significa que cualquier propietario particular que tenga una camada en casa quede automáticamente sometido a todos los requisitos destinados a grandes establecimientos. El reglamento establece distintas obligaciones según el tipo y tamaño de la actividad. Pero la filosofía que introduce es clara: la edad de entrega deja de depender únicamente de cuándo el cachorro puede comer sin ayuda.

Desde agosto de 2028, un perro mantenido en un establecimiento deberá permanecer con su madre al menos hasta las ocho semanas. Para los gatitos de refugios y casas de acogida regirá la misma edad. Y en los criaderos, la espera será mayor: no podrán separarse permanentemente de la madre hasta cumplir tres meses.

Unas semanas que, vistas desde fuera, pueden parecer poca cosa, pero que para un animal que acaba de empezar a descubrir el mundo concentran buena parte de sus primeras experiencias sociales.