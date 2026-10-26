Vuelve el debate sobre el cambio de hora. El Tiempo de Antena 3.

Roberto Brasero, meteorólogo: "El problema no es que se cambie la hora, sino qué horario dejas porque tiene consecuencias"

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LO ESENCIAL Las claves Roberto Brasero señala que el verdadero dilema del cambio de hora es qué horario fijar permanentemente, ya que cada opción tiene repercusiones según la región. Mantener el horario de verano haría que en invierno amanezca muy tarde, llegándose a hacer de día a las 9:30 en Madrid o a las 10:00 en Galicia. Fijar el horario de invierno afectaría al verano, provocando que amaneciera a las 5:00 y anocheciera a las 20:15 en zonas como Menorca. La eliminación del ajuste horario depende de un consenso legal lejano, por lo que la metodología actual se mantendrá durante los próximos años.

Roberto Brasero, uno de los meteorólogos más conocidos de España, reaviva el debate sobre el cambio de hora en nuestro país señalando que el verdadero dilema no radica en la acción de modificar los relojes en sí, sino en cuál de los dos horarios escogemos fijar de manera permanente.

A través de un vídeo en redes sociales, el experto subraya que optar por el horario de invierno o el de verano conlleva notables repercusiones en la vida cotidiana de las personas dependiendo directamente de la región en la que se encuentren.

Si se tomara la decisión de mantener el horario de verano durante todo el año, por ejemplo, las consecuencias más drásticas se vivirían en los meses más fríos. Brasero advierte que, si bien se evitaría que anocheciera tan temprano por las tardes, el amanecer se retrasaría de forma extrema durante el invierno.

Como consecuencia directa, en ciudades como Madrid no se haría de día hasta las 9:30 de la mañana, mientras que en Galicia la oscuridad se prolongaría prácticamente hasta las 10:00, cambiando por completo el inicio de los colegios y por supuesto de los trabajos en la península.

¿Qué hora sería mejor?

Por el contrario, adoptar el horario de invierno de manera indefinida trasladaría el problema meteorológico y social directamente a los meses de la temporada de verano.

Según explica Brasero, este impacto podría afectar con mayor intensidad a la zona este de España y las Baleares, que es por donde primero sale el sol. Manteniendo este esquema en verano, en sitios como Menorca comenzaría a amanecer muy temprano, a las 5:00 de la mañana aproximadamente.

Eso, por consiguiente, provocaría que empezara a oscurecer a las 20:15 de la tarde en pleno julio, cambiando radicalmente la vida en Menorca.

Eliminar el cambio de hora es un tema que lleva sobre la mesa desde hace mucho tiempo, y desde luego este tipo de reflexiones lo ponen aún más difícil, porque quedarse con una opción puede darle un giro a la vida en España en ciertas zonas.

Brasero, no obstante, recuerda que cualquier supresión definitiva de este ajuste de los relojes está supeditada a un consenso legal que todavía se encuentra lejano. No hay una resolución definitiva por ahora, por lo que de momento seguiremos con esta metodología de cambio de hora durante los próximos años.

El problema, sin embargo, llegará cuando toque escoger, si es que realmente ocurre en algún momento.