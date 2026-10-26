Raúl, frutero: "Para elegir el mejor mango cuando no hay españoles, no te fijes en el tamaño, sino que sea de Perú"

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LO ESENCIAL Las claves El frutero Raúl, conocido en TikTok, recomienda elegir la variedad de mango Kent procedente de Perú durante los meses en los que no hay producción española disponible. Destaca esta variedad por su gran sedosidad y textura tierna que prácticamente se deshace en la boca, comparando su pulpa con la consistencia de la mantequilla. El mango importado de Perú dejará paso al producto nacional a finales de abril, momento en el que da comienzo la temporada del mango de Málaga. A nivel nutricional, una ración aporta 70 calorías y más de 20 vitaminas y minerales, destacando compuestos bioactivos como la mangiferina y nutrientes clave como la vitamina C.

El mango es una de las frutas más apreciadas por su sabor dulce y su textura jugosa, pero elegir una buena pieza fuera de la temporada española también tiene su truco. Raúl, conocido como el frutero tiktokero, recomienda una variedad concreta.

Se trata del mango Kent de Perú, una alternativa que destaca cuando termina la disponibilidad del producto nacional. El frutero ha mostrado en sus redes sociales las características de esta fruta, que considera la mejor opción durante los meses sin mangos españoles.

"El mejor mango que existe o por lo menos el mejor mango que llega a España cuando no estamos en España en temporada", asegura en uno de sus vídeos publicados en TikTok. Su entusiasmo por esta variedad queda patente al enseñar la pulpa.

Raúl destaca especialmente su consistencia, que compara con la de un producto lácteo. "Qué sedosidad, o sea, es que es… Podría venderse como mantequilla este producto", comenta mientras muestra el interior del mango, de un intenso color anaranjado.

La elección de esta variedad responde también a la disponibilidad de fruta nacional a lo largo del año. Según explica el frutero, el mango español vuelve a los mercados cuando comienza la campaña malagueña, que sitúa a finales de abril.

Temporada de mango

"Este mango a finales de abril que empezará la temporada en Málaga, se acabará y dejará de venir para dar paso a lo nacional y al producto de temporada", señala Raúl. Su recomendación distingue así entre las alternativas importadas y la producción española.

La textura es otro de los aspectos que más llaman la atención al frutero. Al describir la experiencia de comer esta variedad peruana, destaca que su pulpa resulta tan tierna que apenas necesita masticarse.

"Podríais comerlo sin masticarlo porque se deshace en la boca, claro", afirma en el vídeo. Una descripción con la que pone el foco en una de las características que más pueden influir en la experiencia de consumo.

Más allá de su sabor y textura, el mango también destaca por su composición nutricional. Una ración de tres cuartos de taza aporta unas 70 calorías y contiene más de 20 vitaminas y minerales diferentes, según los datos facilitados en la información nutricional.

Además, dos estudios presentados en la Conferencia Anual de la Sociedad Americana de Nutrición observaron cambios favorables en determinados marcadores relacionados con el estrés oxidativo y la salud vascular tras consumir mango durante doce semanas.

Las investigaciones incluyeron a 27 adultos con sobrepeso u obesidad y compararon el consumo habitual de una ración de mango con el de galletas bajas en grasa. Los resultados apuntaron a cambios en varios indicadores antioxidantes, aunque no todos los biomarcadores analizados mostraron diferencias significativas.

La investigadora Mee Young Hong destacó que el mango proporciona vitamina C, folato y cobre, además de mangiferina, un compuesto bioactivo. Estos resultados respaldan su interés nutricional, pero no significan que consumir esta fruta garantice prevenir enfermedades cardiovasculares.