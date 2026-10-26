Los meteorólogos avisan: el Mediterráneo está 2,6 ºC más caliente de lo normal y amenaza con un otoño de tormentas extremas

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LO ESENCIAL Las claves El mar Mediterráneo registra una temperatura 2,6 ºC superior a su media habitual, marcando una anomalía térmica que rompe récords históricos. El calor acumulado inyecta humedad y energía masiva a la atmósfera, lo que favorece la formación de DANA, tormentas extremas e inundaciones violentas en otoño. La comunidad científica alerta sobre el riesgo de desarrollo de pequeños huracanes mediterráneos y fenómenos cada vez más frecuentes y destructivos. El calentamiento de la cuenca mediterránea es un reflejo del cambio climático global que obliga a readaptar los planes de contención y alerta en ciudades y zonas rurales.

Las temperaturas no paran de subir en todo el mundo y el Mediterráneo tampoco se libra, generando con ello que el clima de la zona se vea completamente afectado. Los meteorólogos han registrado que el mar se encuentra actualmente a 2,6 ºC por encima de su media habitual para la época del año en la que estamos, y no es demasiado positivo.

La anomalía térmica en cuestión rompe récords históricos y eso convierte a la cuenca mediterránea en un auténtico polvorín atmosférico, y es que este calentamiento acumulado durante los meses de verano -que han sido especialmente calurosos- actúa como un motor de energía listo para desestabilizarse con la llegada de las masas de aire frío.

Eso, por consiguiente, es lo que está provocando que tengamos un otoño de tormentas extremas, con inundaciones y fenómenos meteorológicos violentos en múltiples regiones.

Al estar el mar tan caliente, la evaporación del agua es mucho mayor, lo que inyecta una cantidad masiva de humedad y calor a la atmósfera. Cuando esta energía entra en contacto con las perturbaciones atlánticas o las DANAS típicas de la estación, los efectos se multiplican.

Un otoño con más tormentas

A pesar de que ahora mismo se están dando muchos avisos sobre las constantes tormentas que han estado azotando el país, la principal preocupación de la comunidad científica es el potencial desarrollo de pequeños huracanes mediterráneos que pueden formarse.

Lo peor es que estos episodios ya no son solo más frecuentes, sino que también son más destructivos porque la orografía costera intensifica la fuerza de las precipitaciones, colapsando los sistemas de alcantarillado y provocando riadas en grandes ciudades.

Por supuesto, la única solución es establecer planes de contención y proteger lo máximo posible a la ciudadanía realizando avisos previos en cuanto se detecte una tormenta de grandes dimensiones, pero no se puede evitar que el otoño y otras estaciones hayan iniciado su cambio.

Los veranos ahora son más largos y eso afecta a todo el año: el frío se condensa más en estaciones específicas y las lluvias e inundaciones crecen, haciendo que cada fenómeno meteorológico se intensifique con respecto a como lo veíamos antaño, y eso ocurre en España y también en otras zonas del mundo.

Con todo, el calentamiento del Mediterráneo es un reflejo inequívoco de los efectos del cambio climático global, obligando a todos a readaptarse a este nuevo escenario, tanto en grandes ciudades como en los entornos rurales.