Los entrenadores coinciden: "Si no eres capaz de hacer estos tres ejercicios con 40 años, tu salud corre un grave riesgo"

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LO ESENCIAL Las claves El entrenador José Ruiz afirma que es posible ganar masa muscular después de los 40 años si se entrena con conocimiento y constancia. Superar la cuarentena implica cambios como una recuperación más lenta y pérdida de masa muscular, por lo que mantener el entrenamiento de fuerza es fundamental para la salud. Ruiz advierte que a los 40 no hay que entrenar 'más suave', sino adaptar la rutina utilizando cargas que supongan un desafío muscular sin arriesgar las articulaciones. La alimentación es la clave para acompañar el ejercicio: consumir suficiente proteína y calorías de calidad resulta imprescindible para la recuperación y el desarrollo físico.

Cumplir 40 años no significa renunciar a ganar músculo. Aunque el organismo experimenta cambios que pueden dificultar esa tarea, mantener un entrenamiento de fuerza adecuado y una alimentación equilibrada permite desarrollar masa muscular, según explica el entrenador José Ruiz.

En un reciente vídeo publicado en su perfil de Instagram, Ruiz recomienda tres ejercicios para realizar a quienes han superado la cuarentena. "Si no eres capaz de hacerlos, no es tu físico, es tu salud la que corre un grave riesgo en las próximas décadas", asegura en el texto que lo acompaña.

El paso del tiempo modifica la respuesta del cuerpo al entrenamiento. La recuperación deja de ser rápida y algunos procesos cambian, pero esto no significa que el músculo deje de responder al estímulo. La clave está en entrenar bien.

"Es un motivo recurrente que como experto en entrenamiento personal veo continuamente y siempre recomiendo lo mismo: tranquilo, es fácil, solo hay que hacer las cosas con conocimiento", señaló el especialista durante una reciente entrevista.

Mantener una rutina constante

Su mensaje pretende desmontar una idea extendida entre quienes superan los 40: que construir músculo resulta prácticamente imposible. Ruiz sostiene lo contrario y asegura que, incluso con 35, 40 años o más, todavía es posible seguir progresando con constancia.

El entrenador reconoce, eso sí, que el organismo comienza a afrontar modificaciones. Entre ellas menciona una ligera reducción de testosterona, una menor sensibilidad muscular y una recuperación más lenta del tejido después de las sesiones de fuerza realizadas habitualmente.

A estos cambios se suma una mayor tendencia a perder masa muscular cuando desaparece el estímulo de fuerza. Por eso, mantener una rutina constante adquiere importancia con los años, no solo para mejorar la estética, sino para conservar capacidades.

Uno de los errores, según Ruiz, consiste en pensar que después de los 40 hay que entrenar "más suave". La edad obliga a adaptar aspectos, pero no implica convertir las sesiones en ejercicios poco exigentes o carentes de intensidad.

"Eso no significa levantar pesos extremos ni arriesgar articulaciones, pero sí trabajar con resistencias que realmente supongan un desafío para el músculo", explica. La recomendación pasa por encontrar una carga exigente, pero compatible con una técnica correcta y segura.

La fuerza ocupa así un papel central en esta estrategia. El objetivo no consiste en competir ni en buscar marcas, sino en proporcionar al músculo un estímulo suficiente para favorecer su adaptación. La progresión debe realizarse de forma controlada.

La alimentación representa la pieza fundamental. Ruiz destaca que el entrenamiento, por sí solo, no basta para construir músculo. Después de los 40, cuidar lo que llega al organismo es importante para acompañar el trabajo realizado en el gimnasio.

Entre los aspectos esenciales figura consumir suficiente proteína, disponer de las calorías adecuadas y priorizar alimentos de calidad. La dieta debe proporcionar los nutrientes y energía necesarios para afrontar el entrenamiento, favorecer la recuperación y sostener el desarrollo muscular.

La combinación de fuerza y nutrición puede convertirse en una herramienta para combatir algunos efectos asociados al envejecimiento gradual. No se trata de recuperar exactamente el cuerpo de los 20 años, sino de conservar músculo, capacidad física y autonomía.