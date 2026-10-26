Entra en vigor: los propietarios de perros y gatos no están obligados a cambiar el microchip si sigue funcionando

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LO ESENCIAL Las claves La normativa europea establece que no es necesario cambiar el microchip de perros y gatos si el dispositivo actual sigue siendo legible y funciona correctamente. Solo se deberá implantar un nuevo transpondedor y actualizar la base de datos si el identificador antiguo se vuelve ilegible o deja de funcionar. El reglamento fija un calendario escalonado: será obligatorio para criadores en 2030, para propietarios de perros en 2036 y para gatos en 2041, sin anular las leyes nacionales vigentes. El microchip no actúa como un GPS localizador, pero contiene un código único indispensable para identificar al animal y vincularlo con su titular registrado.

Los dueños de perros y gatos no tendrán que implantarles un nuevo microchip por la entrada en vigor de la normativa europea sobre bienestar y trazabilidad, siempre que el dispositivo que ya llevan siga siendo legible y funcione correctamente.

Así lo establece el Reglamento (UE) 2026/1818, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en agosto de 2026. La norma fija requisitos comunes para identificar animales y mejorar su seguimiento, aunque contempla excepciones para los ya identificados.

El artículo 20 señala que los perros y gatos identificados mediante un microchip conforme a la legislación europea o nacional antes del 31 de agosto de 2028 se considerarán adaptados a las nuevas exigencias si el dispositivo sigue legible.

Por tanto, los propietarios no tendrán que acudir de nuevo al veterinario para sustituir un identificador que funciona. La clave será comprobar que el microchip puede leerse; si deja de hacerlo, habrá que implantar otro y actualizar el registro.

Qué sucede si es ilegible

El reglamento establece que, cuando un transpondedor resulte ilegible, la persona responsable del animal deberá asegurarse de que se implante uno nuevo. También tendrá que actualizarse la base de datos nacional con el número de identificación del nuevo dispositivo.

La norma responde al aumento de perros y gatos que viven como animales de compañía en la Unión Europea y busca reforzar su bienestar y trazabilidad. La identificación individual permite vincular cada ejemplar con los datos registrados sobre él.

El texto fija un calendario escalonado para aplicar las obligaciones de identificación y registro. Los primeros afectados serán criadores, tiendas y personas que comercialicen perros y gatos, que deberán cumplir los requisitos desde el 31 de agosto de 2030.

Los particulares que no comercialicen animales dispondrán de más tiempo. Para quienes tengan perros, la fecha de aplicación será el 31 de agosto de 2036; para los gatos, el plazo se extenderá hasta el 31 de agosto de 2041.

Estas fechas no significan que los propietarios puedan desatender las obligaciones que ya existen en España. La normativa europea establece un marco común, pero los requisitos nacionales vigentes deben seguir cumpliéndose hasta que corresponda aplicar las nuevas disposiciones actualmente.

Además de llevar un microchip, resulta importante que los datos estén actualizados. Si cambia la persona responsable del animal, conviene consultar el procedimiento autonómico para modificar la titularidad en el registro y evitar problemas si se pierde el animal.

El microchip es un pequeño dispositivo implantado bajo la piel que contiene un código único, legible mediante un lector. No funciona como un GPS ni permite localizar al animal en tiempo real, pero facilita identificarlo cuando alguien lo encuentra.

La nueva regulación busca armonizar las normas de los Estados miembros y mejorar la trazabilidad frente al comercio irregular. Para los hogares con perros o gatos identificados, el mensaje es claro: no hace falta duplicar el microchip si funciona.

En caso de duda, el propietario puede pedir a su veterinario que compruebe la lectura del dispositivo y verificar que los datos son correctos. La excepción depende de la legibilidad y de la identificación previa conforme a la ley.