Un gato mirando por la ventana esperando a que llegue su dueño. Freepik

Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe a los dueños de gatos dejarlos solos más de 24 horas seguidas

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LO ESENCIAL Las claves La Ley de Bienestar Animal establece un límite máximo de tres días consecutivos para dejar a un gato solo en casa sin supervisión. A diferencia de los felinos, la normativa es más estricta con la especie canina y reduce a 24 horas el tiempo máximo que un perro puede estar solo. Las 72 horas marcan un tope legal, pero no eximen de la obligación general de garantizar los cuidados sanitarios, agua limpia y bienestar del felino. Queda prohibido mantener de forma habitual a gatos y perros en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos o patios.

Dejar comida suficiente, varios cuencos de agua y el arenero recién limpio puede dar la sensación de que un gato puede quedarse solo durante varios días sin mayor problema. Son animales relativamente independientes y muchos toleran mejor que los perros las ausencias breves de sus responsables. Pero la ley española pone un límite claro a esa situación.

La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, prohíbe dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, la norma es todavía más estricta y reduce ese plazo máximo a 24 horas.

Por tanto, los gatos no están sujetos al límite de un día, pero tampoco pueden quedarse indefinidamente solos en casa aunque dispongan de comida y agua.

Apurar el plazo

La ley marca un máximo, no una recomendación de bienestar.

Un gato puede volcar un cuenco de agua, dejar de comer, enfermar, vomitar, quedarse encerrado accidentalmente en una habitación o sufrir cualquier otro problema mientras su propietario está fuera. Un dispensador automático tampoco permite detectar si el animal ha cambiado de comportamiento o necesita atención veterinaria.

Por eso, aunque una ausencia de uno o dos días pueda organizarse con cierta facilidad en muchos hogares, si el viaje se alarga conviene que alguien acuda regularmente a comprobar que todo está bien.

La propia Ley 7/2023 impone a los responsables de animales una obligación general de ejercer una vigilancia adecuada, proporcionarles cuidados sanitarios y mantenerlos en condiciones que garanticen su bienestar y desarrollo saludable.

Eso significa que cumplir simplemente el plazo máximo no elimina el resto de responsabilidades.

Un gato enfermo, muy joven, anciano o que necesite medicación puede requerir supervisión mucho más frecuente. Lo mismo ocurre con animales que viven solos frente a aquellos que conviven con otro gato compatible.

Tampoco basta con dejar una montaña de pienso.

El agua debe permanecer limpia y disponible, el arenero necesita mantenimiento y cualquier problema de salud puede evolucionar con rapidez. Los gatos, además, tienden a ocultar signos de enfermedad, por lo que una persona que pase periódicamente por la vivienda puede detectar cambios que un comedero automático nunca vería.

La ley incluye también otras prohibiciones relacionadas con cómo pueden mantenerse perros y gatos.

Por ejemplo, no permite tenerlos de forma habitual en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios similares o vehículos. Tampoco pueden permanecer atados o deambulando por espacios públicos sin supervisión presencial.

La intención es que la tenencia de un animal no se reduzca simplemente a proporcionarle alimento. La norma parte de que perros, gatos y otros animales de compañía necesitan cuidados, vigilancia y unas condiciones adaptadas a su especie. ¿Y qué sucede si se incumple?

La Ley de Bienestar Animal distingue entre infracciones leves, graves y muy graves dependiendo de la conducta y de las consecuencias para el animal. El incumplimiento de obligaciones o prohibiciones que no ocasione daños puede entrar dentro del régimen de infracciones leves, mientras que si provoca sufrimiento o lesiones la gravedad aumenta.

La sanción concreta dependerá de cada caso y de la autoridad competente.

Hay además un detalle que suele generar confusión: el límite de 24 horas que circula con frecuencia en titulares corresponde exclusivamente a la especie canina.

El artículo 27 establece primero una regla general de tres días para cualquier animal de compañía y después introduce una excepción más restrictiva: “en el caso de la especie canina”, el plazo no puede superar las 24 horas.

Los gatos, por tanto, mantienen el límite general de tres días.

Eso no convierte las 72 horas en una especie de permiso para cerrar la puerta el viernes y olvidarse del animal hasta el lunes. Si el gato necesita atención antes, su responsable sigue obligado a proporcionársela.

Pero desde el punto de vista estrictamente legal, la diferencia es clara: un perro no puede quedarse sin supervisión más de 24 horas consecutivas; un gato, más de tres días.

Y ese plazo sigue siendo un techo legal, no necesariamente el tiempo ideal que un animal debería pasar sin que nadie compruebe cómo está.