Buscan voluntarios para vivir gratis en una finca rústica de Granada a cambio de cuidar animales 2 horas al día

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LO ESENCIAL Las claves Una pareja inglesa jubilada ofrece alojamiento gratuito en su finca de Órgiva (Granada) a cambio de colaboración en tareas agrícolas y de mantenimiento. Los viajeros que dispongan de autocaravana o camper solo deberán colaborar 2 horas al día durante 5 días a la semana. Para quienes prefieran alojarse dentro de la vivienda principal, la dedicación requerida asciende a 4 horas diarias e incluye la comida en días de trabajo. Entre las tareas a realizar figuran la jardinería orgánica, el riego, pequeños arreglos, mantenimiento de la piscina y el cuidado de la finca y sus cuatro gatos.

Vivir durante unas semanas en una finca de las Alpujarras granadinas, rodeado de olivos, árboles frutales y montañas, sin pagar por el lugar donde aparcar y dormir puede parecer una propuesta difícil de encontrar. Sin embargo, una pareja inglesa jubilada ofrece precisamente ese intercambio en Órgiva, Granada, a quienes viajen con su propia autocaravana.

La oferta está publicada en Workaway, una plataforma internacional que conecta a viajeros con anfitriones a cambio de unas horas de colaboración. En este caso, quienes lleguen con una camper pueden instalarse en una zona de la propiedad y colaborar dos horas al día por persona, cinco días a la semana.

La finca pertenece a una pareja inglesa recién jubilada que decidió instalarse en una antigua casa rural andaluza a las afueras de Órgiva. Después de varios años de reformas, han convertido el terreno en un pequeño proyecto orientado hacia una vida más sostenible y cercana a la naturaleza.

La propiedad ocupa menos de una hectárea y cuenta con unos 40 olivos, además de numerosos árboles frutales y de frutos secos, un huerto, una zona de flores silvestres, un pequeño estanque para fauna, piscina y varias terrazas. Sus propietarios explican que intentan trabajar el terreno de forma orgánica y siguiendo principios de permacultura.

Si llevas tu propia camper

La modalidad más ligera del intercambio está pensada para viajeros que dispongan de autocaravana.

La pareja ofrece una parcela donde puede estacionarse incluso un vehículo grande, situada junto al huerto y al estanque. Los voluntarios pueden utilizar una cocina exterior básica, ducha, baño seco de compostaje, lavadora, electricidad para cargar dispositivos y la piscina cuando está abierta.

También pueden consumir productos del huerto cuando haya disponibilidad y, para quienes permanezcan durante más tiempo, existe incluso la posibilidad de disponer de un pequeño espacio donde cultivar sus propias verduras.

A cambio se solicitan esas dos horas diarias durante cinco días a la semana.

Las tareas dependen de lo que necesite la finca en cada momento. Pueden incluir jardinería siguiendo principios de permacultura, riego, trabajos en proyectos ecológicos, conservación de alimentos, mantenimiento de la piscina, pequeñas reparaciones, pintura o preparación de comidas.

También figura entre las opciones el cuidado de la casa y de los animales.

En la propiedad viven cuatro gatos que permanecen principalmente en el exterior, por lo que convivir con animales forma parte de la experiencia, aunque el anuncio no plantea el cuidado de los gatos como la tarea principal del intercambio. Aquí hay un dato clave.

Quienes no viajan en autocaravana y prefieren alojarse dentro de la propia casa disponen de una habitación doble o de otra con dos camas, pero la colaboración aumenta hasta alrededor de cuatro horas diarias. Además, se espera que participen en la preparación y recogida de las comidas durante los días de trabajo.

Los anfitriones proporcionan comida esos días, mientras que durante las jornadas libres los voluntarios deben encargarse de sus comidas principales.

La estancia mínima indicada en el perfil es de dos semanas y la propiedad puede recibir a más de dos voluntarios simultáneamente.

La ubicación es otro de los atractivos.

La finca está situada a unos 20 minutos andando del centro de Órgiva, donde hay tiendas, bares, restaurantes y diferentes actividades. Granada queda aproximadamente a una hora y existen autobuses regulares tanto hacia la capital como hacia pueblos blancos de las Alpujarras. La costa está a unos 40 minutos en coche.

También hay numerosas posibilidades para practicar senderismo, ciclismo o equitación en los alrededores.

Eso sí, no se trata de un empleo convencional ni de una vivienda gratuita sin condiciones. Workaway funciona como una plataforma de intercambio y requiere membresía para contactar directamente con los anfitriones. La fórmula está pensada sobre todo para quien quiera pasar una temporada en el medio rural y no le importe dedicar unas horas a trabajar la tierra.

En este caso, quienes lleguen con la casa ya sobre ruedas tienen la opción más sencilla: aparcarla entre olivos en Granada y dedicar unas diez horas semanales a ayudar en una finca que intenta funcionar siguiendo principios de permacultura.