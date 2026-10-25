La psicología dice que vivir en una casa desordenada no solo afecta al espacio, también puede aumentar el estrés

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LO ESENCIAL Las claves Estudios científicos vinculan la percepción de un hogar caótico o desordenado con un aumento en los niveles de cortisol y mayor propensión al estrés. Experimentos fisiológicos demuestran que el organismo reacciona negativamente al entorno caótico y con ruido, incluso cuando la persona no es consciente de su malestar. El impacto psicológico no depende de la cantidad de objetos o de lograr un hogar minimalista, sino de si la vivienda interfiere con la sensación de descanso y control. Existe una relación bidireccional: el estrés dificulta mantener el orden doméstico y, a su vez, la acumulación y las tareas pendientes actúan como estímulos agotadores.

Hay casas que, nada más entrar, invitan a sentarse en el sofá. Y otras en las que la mirada parece encontrar trabajo por todas partes: la ropa pendiente de guardar, las cajas junto a la puerta, los juguetes por el suelo o esa pila de papeles que lleva semanas esperando. Para algunas personas, convivir constantemente con esa sensación de “tengo cosas por hacer” puede tener un efecto que va más allá de la estética: se ha relacionado con mayores niveles de estrés y peor estado de ánimo.

Uno de los estudios más conocidos sobre esta cuestión lo realizaron investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles. Analizaron a 60 miembros de parejas con dos ingresos mientras enseñaban sus viviendas a los investigadores y hablaban espontáneamente de ellas. Después estudiaron las palabras que utilizaban para describir sus hogares y midieron durante varios días sus niveles de cortisol, una de las hormonas implicadas en la respuesta al estrés.

Las mujeres que hablaban con mayor frecuencia de desorden, acumulación de objetos y proyectos domésticos sin terminar presentaban un patrón diario de cortisol menos saludable y tendían a mostrar más ánimo depresivo a medida que avanzaba el día. Por el contrario, quienes describían su casa como un lugar más tranquilo y reparador presentaban una evolución más favorable.

El detalle importante está en una palabra: percibir.

No es la taza sobre la mesa, sino la sensación de caos

Una casa puede parecer perfectamente habitable para una persona y desesperadamente desordenada para otra. Los investigadores no concluyeron que tener cierto número de objetos fuera perjudicial, sino que sentir el propio hogar como caótico, inacabado o difícil de controlar aparecía relacionado con el estrés.

Y esa asociación no se ha observado únicamente preguntando a las personas cómo se sienten.

Un experimento posterior realizado por investigadores de la Universidad de Leiden llevó a 96 mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años a dos salones preparados en laboratorio. En uno, el ambiente era tranquilo y ordenado. En el otro había desorden, ruido y sensación de falta de espacio. Mientras estaban allí debían cuidar de un simulador de bebé.

Los investigadores midieron la alfa-amilasa salival, un marcador relacionado con la activación fisiológica del sistema de estrés. En la habitación caótica, los niveles fueron significativamente superiores.

Curiosamente, las participantes no dijeron sentirse más negativas. Su organismo reaccionó al entorno aunque ellas no informasen de un peor estado emocional.

Esto ayuda a explicar por qué el desorden puede resultar agotador incluso cuando uno cree haberse acostumbrado a él.

Una habitación llena de estímulos obliga continuamente a decidir qué merece atención y qué puede ignorarse. La ropa recuerda que hay que recogerla; los platos, que toca limpiar; una caja abierta, que todavía queda algo pendiente. El entorno puede terminar funcionando como una lista de tareas que nunca se apaga del todo.

Otro estudio realizado durante la pandemia con 1.721 madres estadounidenses de niños pequeños encontró precisamente que un mayor caos doméstico —entendido como combinación de desorden, ruido y hacinamiento— se asociaba con más estrés. Ese estrés, a su vez, aparecía relacionado con menor probabilidad de dormir lo suficiente y de cumplir las recomendaciones de actividad física.

Eso no significa que ordenar un cajón vaya a resolver automáticamente el estrés de una persona.

Las relaciones familiares, el trabajo, los problemas económicos o la falta de tiempo pueden ser precisamente las razones por las que una vivienda termina desordenada. Es decir, la dirección puede funcionar en ambos sentidos: estar estresado puede dificultar mantener el orden y vivir en un entorno que se percibe como caótico puede añadir otra pequeña carga de estrés. Tampoco es necesario convertir la casa en un catálogo de muebles.

Una investigación reciente sobre acumulación de objetos en población general insiste precisamente en que el bienestar no depende de alcanzar una estética minimalista, sino de cómo se vive y se percibe el espacio. El problema aparece cuando la cantidad u organización de las cosas empieza a interferir con la sensación de comodidad, control o belleza del hogar. Por eso, quizá la pregunta útil no sea si una casa está objetivamente ordenada.

Es si, al entrar por la puerta, uno siente que ha llegado a un lugar donde puede descansar o a otra habitación llena de recordatorios de todo lo que todavía queda por hacer. La psicología sugiere que esa diferencia, aunque parezca pequeña, también puede notarse en el estrés con el que terminamos el día.