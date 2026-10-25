Imagen generada por IA de una persona utilizando el móvil de noche. El androide libre El Androide Libre

La psicología dice que las personas que se desvelan a las 3 de la mañana tienen estrés y toman peores decisiones

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Silvia Severino explica que tener pequeños despertares nocturnos es normal, pero la tensión emocional y la ansiedad dificultan volver a dormirse al atrapar al cerebro en pensamientos negativos. Se aconseja no tomar decisiones importantes ni considerar verdades absolutas los pensamientos de las 3:00 de la mañana, ya que el cansancio y el estado entre sueño y vigilia impiden analizar los problemas con claridad. Según una encuesta de Unobravo, los adultos en España duermen 6,7 horas diarias de media, y las mujeres pierden anualmente más horas de descanso (400) que los hombres (313). Factores como el estrés, las pantallas, la cafeína o cenas pesadas reducen la calidad del descanso, por lo que los expertos recalcan la necesidad de mantener una buena higiene del sueño.

Despertarse en mitad de la noche y no conseguir volver a dormir puede convertir unas horas de descanso en un periodo de preocupación. Para la psicóloga Silvia Severino, el estrés y la ansiedad pueden explicar por qué estos despertares se prolongan.

En un vídeo publicado en TikTok, la especialista explica que despertarse durante la madrugada no tiene por qué ser extraño. El problema aparece cuando, en lugar de conciliar de nuevo el sueño, la mente comienza a dar vueltas a las preocupaciones.

"Durante la madrugada es normal que tengamos pequeños despertares entre los ciclos de sueño", señala Severino. Sin embargo, cuando una persona acumula tensión emocional, puede resultarle más difícil volver a dormirse y quedarse atrapada en pensamientos negativos.

Esta situación ayuda a entender por qué algunas preocupaciones parecen mucho más graves durante la noche. Según la psicóloga, el malestar puede intensificarse cuando el cansancio y la ansiedad se combinan, haciendo que los problemas cotidianos parezcan irresolubles.

La recomendación de Severino es evitar interpretar esos pensamientos nocturnos como verdades definitivas. "A las 3:00 de la mañana no piensas con la misma claridad que durante el día", advierte en su publicación.

No tomarlo en serio

La especialista recuerda que el cerebro todavía se encuentra en un estado de transición entre el sueño y la vigilia. En esas circunstancias, puede resultar más complicado valorar las preocupaciones con perspectiva y distinguir los temores de los problemas reales.

Por eso, propone una regla sencilla para quienes se despiertan de madrugada y comienzan a anticipar escenarios negativos: no tomar decisiones importantes ni sacar conclusiones precipitadas. "Lo que piensas a esa hora, no lo tomes como una verdad absoluta", aconseja.

La propia percepción de un problema puede cambiar después de descansar y recuperar la perspectiva. Como resume Severino, aquello que a las tres de la mañana parece el fin del mundo puede contemplarse de otra manera cuando llegan las diez de la mañana.

Las dificultades para descansar forman parte de un problema más amplio. Una encuesta de Unobravo a 1.500 adultos en España refleja que los participantes duermen una media de 6,7 horas diarias, por debajo de las siete horas recomendadas para los adultos.

Según esos datos, solo el 47% supera las siete horas de sueño, mientras que un 9% no alcanza siquiera las cinco. El estrés, el uso del móvil antes de acostarse, la cafeína, el ruido y las cenas pesadas figuran entre los factores que dificultan el descanso.

La encuesta también apunta a diferencias entre hombres y mujeres. Ellas pierden unas 400 horas de sueño al año, equivalentes a 57 noches, frente a las 313 horas, o 45 noches, que pierden ellos.

El psicólogo Francisco Rivera Rufete subraya la importancia de cuidar los hábitos nocturnos para favorecer la recuperación física y mental. "Una buena higiene del sueño es esencial para mantener el equilibrio mental y emocional", afirma.

Mantener horarios regulares, reducir el uso de pantallas antes de acostarse y cuidar el entorno pueden ayudar a mejorar el descanso. Como recuerda Rivera Rufete, dormir bien no es un lujo, sino una necesidad que influye en el estado de ánimo, la concentración y la gestión del estrés.