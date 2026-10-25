La psicología dice que gastar más del 30% en vivienda no solo afecta al bolsillo, también perjudica la salud mental

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LO ESENCIAL Las claves Investigaciones recientes de 2026 confirman que dedicar más del 30% de los ingresos a la vivienda aumenta el estrés psicológico y la depresión, afectando principalmente a los inquilinos y a los hogares con menores rentas. Diversos estudios señalan que la presión y los síntomas depresivos pueden comenzar mucho antes de alcanzar el umbral del 30%, apareciendo asociaciones significativas a partir del 11% de los ingresos dedicados al techo. El mayor impacto negativo en la salud mental ocurre cuando se combinan una elevada carga económica objetiva y la percepción subjetiva de un gran esfuerzo o agobio financiero para pagar la casa. Expertos advierten de que llegar a fin de mes no garantiza el bienestar, ya que reducir el margen para ahorros u ocio compromete la seguridad económica e incrementa la ansiedad sin necesidad de incurrir en impagos.

Pagar puntualmente el alquiler o la hipoteca y conseguir llegar a final de mes puede dar la impresión de que la vivienda sigue siendo económicamente asumible. Sin embargo, la investigación sobre salud mental apunta a que hay otra variable importante: qué proporción de los ingresos desaparece cada mes para mantener un techo.

Durante décadas, dedicar el 30% o más de los ingresos a la vivienda se ha utilizado como referencia para considerar que un hogar soporta una carga económica elevada. Nuevos estudios publicados en 2026 encuentran que superar ese porcentaje se relaciona con mayor estrés psicológico y síntomas depresivos, aunque la persona no necesariamente haya dejado de pagar sus gastos o acumulado deudas.

Uno de ellos, publicado en Public Health, siguió durante 13 oleadas a 5.011 adultos de entre 21 y 53 años en Japón, acumulando 47.384 observaciones entre 2007 y 2019. Los investigadores calcularon qué porcentaje de los ingresos individuales se destinaba a vivienda y separaron a los participantes entre quienes gastaban menos del 30% y quienes alcanzaban o superaban ese nivel.

La salud mental se midió mediante el Mental Health Inventory-5, una escala utilizada para valorar síntomas depresivos y bienestar psicológico. Entre los hombres, pasar a soportar una carga de vivienda igual o superior al 30% se relacionó con una reducción de 1,25 puntos en esa escala, compatible con un empeoramiento de los síntomas depresivos.

El problema puede empezar antes del 30%

El resultado no significa que dedicar exactamente el 29% de los ingresos sea seguro y alcanzar el 30% provoque de repente problemas psicológicos.

De hecho, otro estudio publicado en 2026 en SSM–Population Health cuestionó precisamente esa frontera. Los investigadores analizaron 12 años de datos de Corea del Sur, entre 2012 y 2023, y probaron distintos porcentajes de gasto en vivienda en lugar de utilizar únicamente el conocido límite del 30%.

Los síntomas depresivos empezaron a mostrar una asociación estadísticamente significativa cuando los costes superaban aproximadamente el 11% de los ingresos y aumentaron progresivamente a medida que lo hacía la carga. El efecto más marcado apareció alrededor del 27%, muy cerca del umbral tradicional del 30%. La relación se concentró principalmente entre los inquilinos.

La explicación es que la vivienda puede ser pagable y, al mismo tiempo, resultar costosa psicológicamente.

Una persona puede abonar cada mes el alquiler sin retrasarse y disponer todavía de dinero suficiente para alimentación o suministros. Pero si una parte muy elevada del sueldo queda comprometida de antemano, disminuye el margen para ahorrar, afrontar un gasto inesperado, disfrutar del ocio o tomar decisiones sobre el futuro.

Ese margen también puede influir en la sensación de seguridad económica.

Una investigación publicada en marzo de 2026 en Journal of Urban Health distinguió precisamente entre dos conceptos: la carga objetiva, medida mediante el porcentaje de ingresos dedicado al alquiler, y la carga subjetiva, es decir, si la propia persona sentía que pagar su vivienda suponía un esfuerzo.

Los autores utilizaron como referencia nuevamente el 30%. Sus datos muestran que ambas cosas no siempre coinciden: existen personas que gastan más de ese porcentaje y aseguran no sentirse especialmente agobiadas, mientras que otras destinan menos y, sin embargo, experimentan una importante presión económica.

La salud mental resultó especialmente desfavorable cuando coincidían las dos circunstancias: un alquiler objetivamente elevado y la percepción de que ese gasto era una carga. En estos participantes aparecieron mayores niveles de estrés y síntomas depresivos, y la asociación fue especialmente marcada entre el 40% de hogares con menores ingresos.

Esto introduce un matiz importante al hablar de “llegar a fin de mes”. Poder pagar las facturas no significa necesariamente vivir sin presión financiera, pero tampoco puede afirmarse que cualquier persona que gaste más del 30% vaya a tener peor salud mental. De hecho, en ese estudio, superar objetivamente el límite sin sentirse económicamente presionado no mostró por sí solo el mismo efecto.

Otro trabajo de 2026, esta vez con 5.155 jóvenes adultos de Seúl, llegó a una conclusión similar. Tanto dedicar al menos el 30% del gasto doméstico a la vivienda como declarar dificultades subjetivas para pagarla se asociaron independientemente con más síntomas depresivos y mayor probabilidad de ideación suicida. Las peores cifras aparecieron cuando ambas situaciones coincidían.

Por eso los investigadores cuestionan utilizar el 30% como una división rígida entre una vivienda “asequible” y otra que no lo es.

Para una persona con ingresos elevados, gastar un tercio del sueldo puede dejar todavía mucho dinero disponible. Para alguien con unos ingresos bajos, dedicar incluso bastante menos puede hacer que cualquier avería, factura extraordinaria o pérdida de empleo se convierta en una amenaza.

La evidencia no demuestra que pagar más del 30% de los ingresos por una casa provoque directamente una depresión. Los estudios son observacionales y la salud mental depende también del empleo, los ingresos, las relaciones personales, la deuda y numerosas circunstancias.

Pero sí cuestiona una idea habitual: mientras pueda pagarlo, el coste de la vivienda no me afecta. Los estudios de 2026 muestran que la carga psicológica puede aumentar mucho antes de que aparezcan impagos y que incluso el tradicional límite del 30% puede llegar demasiado tarde para detectar a algunas personas en riesgo.

Llegar a final de mes, por tanto, no siempre significa que las cuentas estén realmente holgadas. Si la vivienda absorbe una parte excesiva de los ingresos, el precio puede terminar pagándose también en forma de menos seguridad económica, más estrés y un peor bienestar psicológico.