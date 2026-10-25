La psicología dice que el caldo de pollo no solo alimenta, también despierta recuerdos de nuestros seres queridos

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LO ESENCIAL Las claves Estudios de la Universidad de Buffalo revelan que el caldo de pollo evoca recuerdos de seres queridos siempre que existan asociaciones emocionales previas de cuidado o infancia con ese plato. Investigaciones señalan que los alimentos nostálgicos o 'comfort foods' aumentan la sensación de confort al reforzar la conexión social y evocar relaciones afectivas del pasado. Experimentos demostraron que pensar en una comida reconfortante ayuda a amortiguar la sensación de soledad tras recordar un conflicto con una persona cercana. El efecto no es universal ni automático: depende del historial personal y cultural de cada individuo, funcionando el sabor o aroma como un detonante de memorias autobiográficas.

Un plato de caldo de pollo puede ser simplemente una comida caliente o convertirse en algo bastante más emocional. Para algunas personas está ligado a la infancia, a una receta familiar, a los días en los que alguien las cuidaba cuando estaban enfermas o a comidas compartidas con padres y abuelos. La psicología ha comprobado que, cuando existen esas asociaciones, comer caldo de pollo puede activar pensamientos relacionados con las personas cercanas y reforzar temporalmente la sensación de conexión social.

La idea procede de una investigación de los psicólogos Jordan Troisi y Shira Gabriel, de la Universidad de Buffalo, publicada en Psychological Science. Los autores realizaron dos experimentos para averiguar por qué determinados alimentos considerados reconfortantes parecen tener un componente emocional que va más allá de su sabor o de las calorías que aportan.

En uno de ellos utilizaron precisamente sopa de pollo con fideos. Una parte de los participantes tomó el plato en el laboratorio y después realizó una tarea diseñada para comprobar hasta qué punto estaban accesibles en su mente conceptos relacionados con los vínculos sociales.

El resultado dependió de una condición fundamental. Entre quienes previamente habían identificado la sopa de pollo como uno de sus alimentos reconfortantes, comerla hizo que después reconocieran con mayor facilidad palabras relacionadas con las relaciones personales. En quienes no tenían esa asociación emocional con la sopa, el efecto no apareció de la misma manera.

Es decir, no parece existir algo especial en el pollo capaz de hacer pensar automáticamente en la familia. Lo importante es la historia personal asociada al plato.

Un sabor puede funcionar como recordatorio de otras personas

Troisi explica que los alimentos reconfortantes suelen estar vinculados de manera repetida con personas próximas. Comerlos o simplemente pensar en ellos puede funcionar después como una especie de recordatorio de esas relaciones. En los textos escritos por los participantes del estudio aparecían con frecuencia recuerdos de comidas compartidas con familiares y amigos.

Esta interpretación ha ganado respaldo con investigaciones posteriores. Un trabajo publicado en 2025 en la revista Cognition and Emotion examinó directamente la relación entre nostalgia alimentaria, sensación de confort y conexión social mediante cuatro estudios diferentes.

En los dos primeros, los participantes valoraron distintos alimentos después de imaginarlos o probar diferentes sabores. Cuanto mayor era la nostalgia que les despertaba una experiencia alimentaria, mayor tendía a ser también la sensación de confort que atribuían a ella.

Los dos experimentos siguientes fueron todavía más reveladores. A los participantes se les pidió imaginar y escribir sobre un alimento personalmente nostálgico o sobre otro que consumían habitualmente. Los investigadores encontraron que los alimentos nostálgicos podían aumentar el confort precisamente porque reforzaban la sensación de conexión con otras personas.

Eso ayuda a explicar por qué un caldo preparado con la receta de una abuela puede tener un efecto emocional distinto al de otro plato nutricionalmente muy parecido. El organismo recibe alimentos en ambos casos, pero uno de ellos puede activar además memorias autobiográficas construidas alrededor de personas, lugares y situaciones concretas.

Las investigaciones sobre los llamados comfort foods describen precisamente estos alimentos como platos ligados frecuentemente a tradiciones familiares, celebraciones, recuerdos del hogar o momentos en los que otra persona ofreció comida como una forma de cuidado.

El segundo experimento de Troisi y Gabriel mostró además que esos recuerdos podían influir en la sensación de soledad. Los investigadores pidieron a algunos participantes que escribieran sobre una discusión con alguien cercano para generar temporalmente una amenaza al sentimiento de pertenencia. Después, una parte escribió sobre su comida reconfortante y otra sobre un alimento nuevo.

Entre las personas que mantenían relaciones afectivas seguras, pensar en su comida reconfortante amortiguó el aumento de soledad provocado por recordar el conflicto. Los autores interpretaron que esos alimentos pueden actuar como una especie de “sustituto social”, porque evocan las relaciones positivas con las que fueron asociados anteriormente.

Eso tampoco significa que cualquier plato reconfortante mejore necesariamente el estado de ánimo de cualquier persona. Una revisión sobre este campo advierte de que la evidencia sobre sus efectos emocionales es más compleja de lo que suele suponerse y que existen también diferencias individuales y culturales.

De hecho, intentos posteriores de reproducir algunos de estos resultados encontraron que los efectos no aparecían de la misma forma en participantes de distintos países, lo que sugiere que la cultura y las experiencias personales influyen mucho en lo que cada persona entiende por comida reconfortante.

Por tanto, el caldo de pollo no posee una propiedad psicológica universal que obligue al cerebro a pensar en la familia. El efecto aparece cuando ese plato ya está vinculado a experiencias personales positivas.

Y ahí está precisamente lo interesante: un olor o un sabor cotidiano puede funcionar como una puerta de entrada a recuerdos sociales. Si durante años el caldo de pollo estuvo asociado a una madre que lo preparaba, a una abuela, a una comida familiar o a momentos en los que alguien cuidaba de nosotros, volver a comerlo puede hacer que esas relaciones estén temporalmente más presentes en nuestra mente.