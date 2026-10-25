Pablo Ojeda, nutricionista, sobre los huevos: "3 unidades no son una ración proteica completa para una sola comida"

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Pablo Ojeda aclara que tres huevos aportan unos 19 gramos de proteína, una cantidad que aún no llega a la ración completa recomendada de 25 a 35 gramos por comida. Para alcanzar un aporte proteico óptimo, se recomienda combinar los huevos con otras fuentes como legumbres, pescado, yogur o queso fresco. Estudios científicos señalan que consumir entre 20 y 40 gramos de proteína de calidad por comida es clave para maximizar la síntesis proteica muscular, especialmente a partir de los 40 años. Aunque un solo huevo no cubre la ración completa de proteína, Ojeda destaca su alto valor nutricional por contener todos los aminoácidos esenciales, colina y vitaminas.

El huevo suele aparecer en las listas de alimentos ricos en proteínas y con razón. Contiene los nueve aminoácidos esenciales, es económico, versátil y aporta además vitaminas y minerales. Sin embargo, un solo huevo no aporta tanta proteína como muchas personas creen. El nutricionista Pablo Ojeda lo resume de forma sencilla: “Un huevo no es una ración proteica completa para una comida”.

Su explicación parte de una distinción importante. Que un alimento contenga una proteína de buena calidad no significa necesariamente que una unidad proporcione una cantidad suficiente para cubrir el aporte proteico de una comida completa.

Ojeda utiliza como referencia una ingesta aproximada de 25 a 35 gramos de proteína por comida. Según explica, tres huevos aportan alrededor de 19 gramos, por lo que incluso esa cantidad puede quedarse algo corta si el resto del plato apenas contiene otras fuentes proteicas.

Esto no convierte al huevo en un alimento incompleto desde el punto de vista de la calidad de su proteína. Es justamente al contrario: contiene todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita obtener a través de la dieta. Lo que cambia es la cantidad total que aporta cada unidad.

Por eso Ojeda recomienda utilizarlo como una base que puede combinarse fácilmente con otros alimentos. Unos huevos acompañados de queso fresco, yogur, legumbres, pescado u otra fuente proteica pueden elevar la cantidad total del plato sin necesidad de recurrir a suplementos.

La cantidad de proteína por comida sí importa

La recomendación de Ojeda coincide, en términos generales, con lo que muestran los estudios sobre síntesis de proteína muscular.

Una revisión publicada en Frontiers in Nutrition señala que en adultos jóvenes sanos aproximadamente 20 gramos de proteína de alta calidad en una comida pueden producir una respuesta elevada de síntesis proteica muscular. En adultos mayores, sin embargo, la cantidad necesaria para obtener una respuesta similar puede acercarse a los 40 gramos, debido en parte a la denominada resistencia anabólica asociada a la edad.

Esto no significa que exista una cifra exacta válida para todo el mundo. El peso corporal, la edad, la actividad física, la cantidad total de proteína consumida durante el día y el tipo de alimento modifican la respuesta.

Otra revisión sobre distribución de proteína propone como referencia aproximada 0,4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y comida cuando el objetivo es maximizar las adaptaciones musculares dentro de una dieta rica en proteína. Para una persona de 70 kilos equivaldría a unos 28 gramos en cada comida.

De ahí que un único huevo, que normalmente aporta alrededor de seis o siete gramos de proteína, tenga difícil alcanzar por sí solo esas cantidades.

El mensaje resulta especialmente relevante a partir de cierta edad. Ojeda insiste frecuentemente en la importancia de cuidar la ingesta proteica después de los 40 años, cuando mantener la masa muscular empieza a adquirir cada vez mayor importancia dentro de un estilo de vida saludable.

La investigación también apunta en esa dirección. Una revisión reciente sobre envejecimiento muscular señala que las comidas que contienen al menos 20 o 30 gramos de proteína se han asociado con una mayor masa muscular en adultos mayores, aunque el entrenamiento de fuerza sigue siendo un elemento fundamental para estimular el músculo.

Eso tampoco significa que una persona deba obsesionarse con alcanzar exactamente 30 gramos en desayuno, comida y cena. La ingesta total diaria continúa siendo muy importante, y todavía existe debate científico sobre hasta qué punto repartir perfectamente la proteína durante el día ofrece ventajas frente a consumir cantidades desiguales.

Ojeda tampoco propone abandonar el huevo. De hecho, lo considera precisamente uno de los alimentos que tendría siempre preparado en la nevera. Destaca que además de proteína contiene colina, vitamina B12, selenio, riboflavina, luteína y zeaxantina, y recuerda que muchos de esos micronutrientes están concentrados en la yema. La cuestión está en no confundir “fuente de proteína” con “ración proteica completa”.

Un desayuno compuesto por un único huevo puede aportar nutrientes interesantes, pero probablemente necesitará alguna fuente adicional de proteína si el objetivo es conseguir una comida especialmente saciante o cubrir una cantidad significativa del requerimiento diario.

Por eso la recomendación de Ojeda no consiste en comer grandes cantidades de huevos necesariamente. Tres huevos ya se acercan a los 19 gramos de proteína, y combinarlos con otros alimentos permite alcanzar con facilidad los aproximadamente 25-35 gramos que propone como referencia para una comida.

El huevo sigue siendo, por tanto, una excelente fuente proteica. El matiz está en la dosis: que su proteína sea de muy buena calidad no significa que una sola unidad aporte suficiente cantidad para constituir por sí misma toda la proteína de una comida.