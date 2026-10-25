Los nutricionistas recomiendan: no se trata de prohibir el café, sino de limitarlo a unas pocas tazas al día

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LO ESENCIAL Las claves Los nutricionistas aconsejan no prohibir el café, sino limitar su consumo a un máximo de tres o cuatro tazas al día (unos 400 mg de cafeína). El consumo moderado aporta antioxidantes y favorece la concentración y el rendimiento cognitivo. Abusar de la cafeína incrementa el cortisol y la adrenalina, lo que puede causar ansiedad, taquicardias y alterar el descanso nocturno. Se recomienda no tomar café a partir de la tarde y adaptar su ingesta según la tolerancia individual de cada persona.

El café es una de las bebidas más consumidas del planeta, pero su relación con el bienestar físico y también mental suele generar una infinidad de debates. Los nutricionistas, actualmente, coinciden en que no es necesario prohibir el café, porque contiene antioxidantes y compuestos que favorecen la concentración y el rendimiento cognitivo.

Sin embargo, hay un verdadero caos a la hora de su ingesta: ¿cuántas tazas se pueden tomar realmente en un solo día? Hay mil y una conversaciones alrededor de esta incógnita, pero los profesionales lo tienen claro: cuatro tazas como máximo y aprender a moderar su consumo.

El principal motivo para limitar el café a unas pocas tazas al día es la gestión del estrés y la ansiedad. La cafeína funciona como un potente estimulante del sistema nervioso central que comparte características con otros activadores biológicos, por lo que puede incrementar la producción de cortisol y adrenalina.

Cuando se abusa de esta sustancia, el cuerpo puede permanecer en un estado constante de alerta, lo que dispara la frecuencia cardíaca, eleva la tensión nerviosa y puede desencadenar episodios de agitación o nerviosismo involuntario.

No más de cuatro tazas

El límite seguro, de acuerdo con el consenso de diversas organizaciones de la salud, se sitúa en torno a los 400 miligramos de cafeína diarios, lo que equivale a esas tres o cuatro tazas mencionadas.

Superar este umbral puede llevar a la aceleración de la estimulación nerviosa, alterando además significativamente el sueño impidiendo que el cuerpo alcance las fases de descanso profundo necesarias para regular el estado de ánimo y mitigar la fatiga acumulada durante el día.

Para mantener una relación saludable con el café, los expertos sugieren que lo mejor es establecer pautas para su consumo, evitando tomar ninguna taza a partir de las primeras horas de la tarde para no perjudicar el ciclo circadiano.

Se aconseja, además, prestar atención a las respuestas individuales del cuerpo, porque la tolerancia a la cafeína varía de una persona a otra. Si el consumo normal o genérico establecido genera temblores o dificultades para descansar, es recomendable frenar el café y consultar con un especialista, sea médico o nutricionista.

Al final, cada persona tolera la cafeína de una manera diferente -de igual manera que con todos los productos del mundo- y por ello es mejor siempre estudiar cómo eso nos afecta para así moderar su consumo diario. Pero, en cualquier caso, no hay que abusar del café a pesar de que tiene propiedades muy positivas. Todo en su medida.