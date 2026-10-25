Los nutricionistas recomiendan: las lentejas más ricas no llevan patata, sino salsa de tomate y estas especias

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LO ESENCIAL Las claves El dietista-nutricionista Carlos Palomo propone una receta rápida de lentejas al curry con tomate triturado y yogur de coco que se prepara en menos de diez minutos. Esta versión prescinde de la patata y utiliza legumbres en conserva, una alternativa avalada por la AESAN para facilitar el consumo recomendado de al menos cuatro raciones semanales. Las lentejas destacan por su alto contenido en fibra, proteína vegetal y minerales, ofreciendo un elevado poder saciante y una menor respuesta glucémica. La receta sugiere acompañar el plato con arroz basmati para complementar los aminoácidos de la legumbre, además de perejil y un consumo moderado de especias.

Aunque suelen asociarse a guisos largos y platos de cuchara, las lentejas también funcionan en recetas mucho más rápidas. Un bote ya cocido, tomate, curry y unos pocos ingredientes bastan para tener una comida lista en menos de diez minutos.

Es la propuesta del dietista-nutricionista Carlos Palomo, que prepara unas lentejas al curry con tomate triturado, yogur de coco, especias y perejil. "Si quieres comer sano y rico sin complicaciones, tienes que probar estas lentejas al curry", explica en TikTok.

La receta prescinde de la patata y utiliza opcionalmente arroz basmati como acompañamiento. Eso cambia sobre todo el sabor y la forma de presentar las legumbres, porque la patata también puede encajar perfectamente en un plato saludable.

El interés nutricional está principalmente en las propias lentejas. Aportan proteína vegetal, fibra y distintos minerales, y AESAN recomienda consumir legumbres al menos cuatro veces por semana, aumentando progresivamente su presencia hasta poder tomarlas incluso a diario.

Utilizar legumbres cocidas en conserva permite ahorrar casi todo el tiempo de preparación. Palomo solo necesita incorporarlas a la sartén cuando la mezcla de tomate, yogur de coco y curry ya está preparada.

Las recomendaciones españolas contemplan expresamente esta posibilidad. AESAN incluye las legumbres en conserva entre las opciones válidas y aconseja elegir variedades con poca sal cuando se recurre habitualmente a estos productos.

Como orientación, la Agencia considera una ración unos 170 gramos de legumbres ya preparadas. La recomendación actual es alcanzar al menos cuatro raciones semanales, dentro de un patrón con protagonismo de los alimentos de origen vegetal.

Las lentejas destacan además por su densidad nutricional. La Fundación Española de la Nutrición las identifica como fuente de proteínas, fibra, hierro, magnesio, zinc, potasio, fósforo y folatos, entre otros nutrientes.

Los datos de composición para la legumbre seca rondan los 24 gramos de proteína y 12 de fibra por cada 100 gramos. Las cifras son menores una vez cocidas por la cantidad de agua absorbida durante la preparación.

Un alimento muy saciante

Fibra y proteína ayudan a explicar por qué las legumbres suelen aparecer en comidas que mantienen la sensación de plenitud durante bastante tiempo. La investigación experimental ha encontrado un efecto apreciable sobre la saciedad, aunque no siempre se traduce en comer menos después.

Un metaanálisis reunió nueve ensayos en los que se comparaban legumbres con comidas de igual contenido energético. Los platos con legumbres produjeron un 31% más de saciedad aguda, pero no redujeron significativamente la cantidad consumida en la siguiente comida.

Las lentejas también se han estudiado por su respuesta glucémica. Una revisión de estudios experimentales encontró que su consumo tiende a generar aumentos menores de glucosa después de comer que diferentes alimentos ricos en almidón utilizados como comparación.

Esto tiene relación con su combinación de fibra, proteína y carbohidratos de digestión más lenta. El resultado concreto depende, naturalmente, de la cantidad de lentejas y de los alimentos que formen el resto del plato.

La versión de Palomo empieza mezclando tomate triturado natural con yogur de coco y curry. El tomate convierte el plato en algo muy diferente al guiso tradicional y proporciona una base en la que las lentejas se calientan en apenas dos o tres minutos.

El tomate aporta carotenoides como el licopeno. Diversos estudios han observado que el procesamiento y la cocción pueden aumentar la disponibilidad de este compuesto, especialmente cuando el tomate se consume acompañado de alguna fuente de grasa.

El curry aporta buena parte del carácter de la receta. En realidad, curry es el nombre de una mezcla de especias cuya composición puede variar bastante y que puede contener cúrcuma, comino, cilantro, fenogreco, pimienta u otras combinaciones.

Utilizar especias permite dar intensidad a un plato sencillo sin necesidad de recurrir siempre a embutidos o carnes. Aun así, unas cucharaditas de curry deben entenderse principalmente como un recurso culinario, sin atribuir a la receta efectos terapéuticos por sus especias.

El yogur de coco aporta la textura cremosa que busca Palomo. Su composición merece cierta atención, porque los productos elaborados a base de coco suelen aportar poca proteína y más grasa saturada que otras alternativas vegetales como las de soja.

Las diferencias entre marcas pueden ser grandes. En este caso resulta práctico elegir una versión natural sin azúcares añadidos y comprobar la cantidad de grasa saturada en la etiqueta, sobre todo si se utiliza con frecuencia.

Palomo termina la receta con perejil y propone arroz basmati como guarnición opcional. Combinar una legumbre con un cereal aporta perfiles de aminoácidos complementarios, una asociación habitual en numerosas cocinas tradicionales del mundo.

El arroz añade además hidratos de carbono y aumenta la cantidad de energía de la comida. Puede resultar interesante según el apetito, la actividad física o las necesidades de cada persona, mientras las lentejas ya proporcionan una base bastante completa por sí mismas.

En cuanto a la patata, su ausencia en esta receta responde más a la propuesta culinaria que a una razón para evitarla. AESAN recomienda un consumo moderado de patatas y otros tubérculos, dando importancia también a cómo se preparan.

Una lenteja tradicional con patata, verduras y aceite de oliva puede formar parte de una alimentación saludable. La receta de Palomo ofrece otra posibilidad para quienes quieren introducir más legumbres sin repetir siempre los mismos platos de cuchara.

Su principal virtud está precisamente en la sencillez: abrir un bote, mezclar los ingredientes y calentar unos minutos. "Una comida rápida, saciante y con un sabor brutal", resume Palomo. Convertir una legumbre cotidiana en una receta diferente puede facilitar que aparezca más veces en el menú semanal.