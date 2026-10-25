Los meteorólogos lo confirman: España ha tenido el septiembre más cálido de su historia con 3,4 ºC por encima de lo normal

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LO ESENCIAL Las claves España registró el septiembre más cálido de su historia con una temperatura media de 22,5 ºC, superando en 3,4 ºC el promedio habitual. Por primera vez desde 1961, el mes de septiembre resultó ser más caluroso que la media climática de un verano normal en la Península. AEMET constató varias olas de calor que dejaron máximas de hasta 44,4 ºC en Morón de la Frontera y récords históricos en 17 estaciones. El mes fue extremadamente seco con solo un 36% de las lluvias habituales, aunque se registraron episodios puntuales de precipitaciones intensas.

Septiembre suele ser ese mes en el que el verano empieza a aflojar, las noches se hacen más llevaderas y el otoño asoma poco a poco. En 2026, sin embargo, ocurrió casi lo contrario. España peninsular registró el septiembre más cálido desde que hay datos, con una temperatura media de 22,5 ºC y una anomalía de +3,4 ºC respecto al periodo 1991-2020.

El dato, publicado por AEMET, no solo bate el récord anterior: lo hace con bastante margen. Hasta ahora, el septiembre más cálido era el de 1987. Este año lo ha superado en 0,7 ºC, una diferencia muy considerable cuando se habla de medias mensuales de todo un país.

Hay otra comparación que ayuda a hacerse una idea. Por primera vez desde que comienza la serie oficial en 1961, la temperatura media de septiembre ha sido incluso superior a la media climática del verano completo, que para el periodo 1991-2020 se sitúa en 22,1 ºC. Es decir, septiembre de 2026 fue, en promedio, más cálido que un verano normal.

Una prolongación del verano

El calor no apareció en un único episodio aislado.

Entre los días 2 y 7 de septiembre, Península y Baleares sufrieron una ola de calor. Después llegaron otros dos episodios cálidos que no alcanzaron oficialmente esa categoría, pero que volvieron a dejar máximas muy elevadas. En Canarias, además, AEMET contabilizó tres olas de calor diferentes durante el mes.

Algunas temperaturas parecen sacadas de julio.

El 3 de septiembre, Morón de la Frontera alcanzó 44,4 ºC, Sevilla/Aeropuerto llegó a 44 ºC y Córdoba/Aeropuerto registró 43,5 ºC. Al día siguiente, Granada/Aeropuerto alcanzó los 42 ºC. En 17 estaciones principales, la máxima alcanzada durante septiembre fue la más alta registrada nunca para ese mes en sus respectivas series. Y las noches tampoco dieron demasiado descanso.

AEMET señala que en 18 estaciones principales la temperatura mínima más alta del mes batió también su récord histórico para septiembre. El resultado fue un mes extremadamente cálido prácticamente en todo el país, aunque en algunas zonas del noroeste el carácter fue “muy cálido” en lugar de extremo.

La anomalía de 3,4 ºC tampoco significa que todos los días y todas las ciudades estuvieran exactamente 3,4 grados por encima de lo normal.

Es una media para la España peninsular comparada con el periodo de referencia 1991-2020. Hubo lugares y jornadas con diferencias mucho mayores y otros donde el calor fue menos acusado. En Canarias, por ejemplo, el 15 de septiembre la temperatura media diaria llegó a situarse aproximadamente 6,5 ºC por encima de los valores habituales.

El récord llega, además, después de un verano excepcionalmente cálido.

El verano de 2026 ya había sido el más cálido de la serie oficial española, con una media de 24,5 ºC, 2,4 grados por encima de lo normal. AEMET ha reconstruido además registros anteriores y considera que probablemente fue el verano más cálido en España desde, al menos, 1869. Septiembre terminó prolongando esa sensación de una estación que se resistía a marcharse.

El mes también fue muy seco. En la España peninsular cayeron de media 15,9 litros por metro cuadrado, apenas un 36% de la precipitación normal. Fue el tercer septiembre más seco del siglo XXI y el séptimo desde 1961.

Eso no impidió que hubiera episodios de lluvias intensas. Valencia/Aeropuerto acumuló 71,9 milímetros el día 16 y Barcelona/Aeropuerto registró 67,4 milímetros el día 29. Es una paradoja cada vez más familiar: un mes puede terminar siendo muy seco en conjunto y, al mismo tiempo, dejar tormentas fuertes concentradas en pocas horas y lugares concretos.

El dato principal, en cualquier caso, está en los termómetros. Septiembre de 2025 había sido simplemente cálido, con una anomalía de +0,6 ºC. Un año después, la diferencia respecto a la media ha saltado hasta +3,4 ºC.

Y eso convierte septiembre de 2026 en algo más que otro mes caluroso. Ha sido el más cálido de toda la serie histórica oficial española, hasta el punto de comportarse térmicamente más como un mes de verano que como la puerta de entrada al otoño.