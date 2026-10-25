Los meteorólogos avisan: España se enfrenta a picos de 50 ºC alrededor de 2050 con olas de calor de hasta dos meses

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LO ESENCIAL Las claves Expertos de la AEMET advierten que España podría alcanzar picos de 50 ºC hacia mediados de siglo debido al cambio climático. Las olas de calor se extenderán en el tiempo y podrían llegar a durar hasta dos meses continuos, afectando especialmente al centro y sur del país. El incremento térmico reducirá el descanso nocturno, prolongará las sequías y aumentará el riesgo de incendios devastadores y la desertificación. Los meteorólogos señalan que frenar este escenario requiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque ven inevitable superar los 50 ºC.

España puede acabar registrando temperaturas extremas de hasta 50 ºC cuando nos aproximemos a la mitad de siglo debido, como no, al avance del cambio climático, según las advertencias de diversos expertos y meteorólogos de la AEMET.

El aumento de las temperaturas situará los termómetros en niveles históricos, superando con creces los récords actuales y alterando drásticamente el clima peninsular. Además, las proyecciones indican que los picos más altos ya no serán eventos aislados, sino una realidad recurrente en los meses estivales, especialmente en las zonas centro y sur del país.

Pero lo peor no es que el calor aumentará, sino que la duración de los fenómenos que provoca se extenderá, con olas de calor que podrían prolongarse hasta los dos meses de duración -actualmente ya sumamos 22 días de olas de calor al año, casi un mes entero-.

El alargamiento transformará los veranos en períodos de estrés térmico continuo, reduciendo drásticamente las treguas nocturnas con descansos nocturnos realmente asfixiantes.

Calor durante todo el día

Y es que las "nuevas" temperaturas afectarán al confort diario pero también cronificarán las anomalías térmicas durante gran parte del verano, compactando las estaciones de transición, como la primavera y el otoño.

Además, como ya se ha mencionado en más de una ocasión, las constantes olas de calor también aumentarán el riesgo de incendios -que serán más devastadores- y las sequías estarán prolongadas durante más tiempo.

La biodiversidad, por consiguiente, también sufrirá alteraciones drásticas debido a la aceleración de los procesos de desertificación en buena parte del territorio español, y no parece que las tendencias globales vayan a corregirse para que el cambio climático frene su avance.

Aunque a grandes rasgos es ya inevitable, los expertos también sostienen que es posible ralentizar un poco el avance de las temperaturas extremas, siempre y cuando se establezcan nuevos planes de contención y se reduzca, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, es complicado realizar un giro de timón tan brusco en tan poco tiempo y en muchas partes del planeta al mismo tiempo. Los expertos, por ello, coinciden en que el umbral de los 50 ºC va a romperse y a ser una normalidad a partir de mediados de siglo, y ya no es una hipótesis lejana.

Este mismo verano los profesionales del sector ya advertían que el verano va a ser cada vez más caluroso y que, con el paso de los años, recordaremos esta temporada estival como una fresca -si lo comparamos con lo que está por llegar-.