José María Sánchez, pescadero, sobre su infancia: "En mi casa no se comían gambas, sino este marisco que valía 500 pesetas"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero José María Sánchez recuerda cómo la galera de corral fue el marisco clave de su infancia al no poder permitirselo con gambas o langostinos. Con tan solo 500 pesetas, su padre compraba varias cajas de este marisco del Golfo de Cádiz para abastecer a la familia en las fiestas navideñas. Con el paso de los años, este producto accesible ha ganado gran popularidad y reconocimiento gastronómico, lo que ha provocado un aumento considerable en su precio. Sánchez destaca el valor emocional de este alimento humilde, símbolo de reunión familiar y recuerdos de su infancia durante las celebraciones de Navidad.

La infancia tiene sabores que permanecen en la memoria mucho después de que desaparezcan de la mesa. Para el pescadero José María Sánchez, uno de ellos es la galera de corral, un marisco humilde que marcó su infancia en una familia con raíces en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.

Su historia está ligada a una época en la que los langostinos, las gambas y las cigalas quedaban fuera del alcance de su economía familiar. Los recuerdos de aquellas celebraciones no están asociados al lujo, sino a un producto muy concreto del Golfo de Cádiz.

"En mi casa no se comían ni gambas ni langostinos y mucho menos cigalas", recuerda Sánchez al evocar aquellos años. Su testimonio recupera una tradición gastronómica que durante generaciones ha formado parte de la identidad de numerosas familias andaluzas.

La galera de corral era el marisco que su familia podía permitirse. Con apenas 500 pesetas, su padre conseguía llenar de cajas el maletero del coche para abastecer la casa durante las fiestas navideñas. Aquella compra tenía un significado especial.

Un sabor con significado

No se trataba simplemente de llevar comida a casa. Era garantizar que la familia pudiera sentarse alrededor de una mesa compartida, mantener vivas sus costumbres y celebrar unas fechas en las que reunirse con los seres queridos constituía lo verdaderamente importante.

Sánchez era todavía muy pequeño cuando comenzó a aparecer en televisión. Las redes sociales ni siquiera existían, pero aquel producto ya tenía un valor reconocido entre quienes conocían de cerca la gastronomía de la costa gaditana y sus recursos tradicionales.

"Por aquí la gente del Golfo de Cádiz sabíamos lo que ese marisco valía para nosotros", explica. La frase resume una relación que va más allá del precio o de las tendencias culinarias: la que une determinados alimentos con una forma de vivir y recordar.

La galera de corral no ocupaba entonces el lugar que hoy puede tener en algunas mesas. Su importancia residía precisamente en su accesibilidad y en su capacidad para reunir a una familia alrededor de un producto profundamente arraigado en su entorno.

Con el paso del tiempo, sin embargo, su popularidad ha crecido. Sánchez reconoce que actualmente mucha más gente conoce este marisco y que su precio ha aumentado considerablemente, hasta convertirse en un producto que algunos consumidores consideran imprescindible.

Ese cambio refleja también la transformación de los hábitos gastronómicos. Alimentos que durante años estuvieron vinculados a cocinas populares han ganado reconocimiento, mientras que su creciente demanda puede dificultar que algunas familias continúen comprándolos con la misma facilidad que antes.

Pero para el pescadero, la cuestión principal no está en cuánto cuesta hoy la galera ni en la atención que recibe. Su valor más profundo permanece intacto, ligado a los recuerdos de una infancia en la que compartir era una parte esencial de las fiestas.

"No solo era comida, era familia, era reunión, eran recuerdos y era Navidad", resume Sánchez. En esas palabras se condensa una experiencia que muchas personas reconocen: determinados sabores tienen la capacidad de devolvernos a momentos que creíamos perdidos.

La comida también conserva la memoria de quienes ya no están. Cada Navidad, ciertos platos recuperan presencias, conversaciones y costumbres familiares, convirtiendo una receta o un ingrediente en una forma cotidiana de mantener vivo el vínculo con el pasado.

Por eso, la galera de corral representa para Sánchez mucho más que un marisco apreciado en la costa andaluza. Es el recuerdo de su padre, de aquellas compras navideñas y de una familia que encontraba en la mesa su manera de celebrar.

"Es de esas comidas que recuerdan a estar juntos, a compartir con los tuyos", concluye. Una declaración que reivindica el valor emocional de la gastronomía tradicional y recuerda que, a veces, los alimentos más sencillos son los que dejan una huella más profunda.