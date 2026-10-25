Los fruteros recomiendan: para conseguir los plátanos más dulces no hay que mirar el color, sino el tamaño del tallo

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LO ESENCIAL Las claves Los fruteros aconsejan fijarse en el tamaño del tallo y no solo en el color amarillo para encontrar los plátanos más dulces. Un tallo corto, grueso y bien desarrollado indica que la fruta completó su ciclo de maduración natural en la platanera, acumulando más nutrientes. Un pedúnculo demasiado largo o delgado señala una cosecha prematura y una maduración artificial en cámaras, lo que resulta en un sabor más insípido. Se debe comprobar que el tallo se mantenga firme y con tonos verdes, evitando los ejemplares con el extremo seco, ennegrecido o deshilachado.

El truco perfecto para llevarse a casa los mejores plátanos no es el que todo el mundo usa, sino el que recomiendan los fruteros. Mientras que la mayoría de los consumidores se guía por los racimos de amarillo perfecto antes de realizar su compra, los profesionales se fijan en otra cosa: en la parte superior que une la fruta al racimo.

Un tallo corto, grueso y bien desarrollado es el indicador definitivo de que el plátano ha completado su ciclo óptimo de maduración en la planta antes de ser cosechado, lo que significa que está en las mejores condiciones.

La recomendación, sencilla realmente de aplicar una vez ya se conoce el secreto, se basa en la fisiología de la fruta y en cómo se distribuyen los nutrientes durante su crecimiento.

Un pedúnculo de gran tamaño y grosor demuestra que la fruta ha recibido un flujo constante y abundante de savia cargada de almidones proveniente de la platanera. A medida que el plátano madura, estos almidones acumulados se transforman de forma natural en azúcares simples como la fructosa y la glucosa para garantizar un sabor más intenso.

El secreto de los plátanos

A pesar de la facilidad del truco, no obstante, hay que prestar especial atención a ese tallo, porque un tamaño excesivamente largo, delgado o de aspecto debilitado suele ser señal de alerta y de una cosecha prematura.

Cuando los plátanos se cortan antes de tiempo para facilitar su transporte a largas distancias, la fruta se ve obligada a madurar de manera artificial en cámaras de etileno.

Aunque este proceso logra que la piel llegue a ese color amarillo tan buscado, dándole un toque más atractivo, el nivel de azúcares internos nunca alcanza su potencial máximo, dando como resultado un plátano más insípido y astringente.

Pero además del tallo, los fruteros también aconsejan fijarse en la misma consistencia y color de la fruta en el punto de venta que escojamos. Un tallo que se mantiene firme y con tonos verdes o ligeramente claros indica que la fruta conserva su frescura, y lo que hay que evitar a toda costa son los ejemplares con tallos secos.

Si además están ennegrecidos o deshilachados, hay que desecharlos, porque esto suele indicar que el plátano ha estado expuesto a temperaturas inadecuadas o que ya ha iniciado un proceso de descomposición interna. Es decir, que no solamente es el tallo, en parte también es el color.