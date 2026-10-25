Entró en vigor: los propietarios de viviendas pueden cortar las raíces de los árboles del vecino que invadan su finca

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LO ESENCIAL Las claves El artículo 592 del Código Civil permite a los propietarios cortar por sí mismos las raíces del árbol de un vecino que hayan invadido su terreno. A diferencia de las raíces, en el caso de las ramas que sobrevuelen la propiedad, la ley exige solicitar primero al vecino que proceda a su poda. Se deben respetar las distancias de plantación respecto a la linde: dos metros para árboles altos y 50 centímetros para arbustos o árboles bajos. Comunidades como Cataluña y Aragón cuentan con normativas específicas que exigen justa causa o seguir técnicas adecuadas de jardinería para no dañar el árbol.

Un árbol plantado en la parcela de al lado puede acabar mucho más cerca de casa de lo que parece. Las ramas pueden superar la valla y las raíces avanzar bajo tierra hasta aparecer en el jardín, levantar un pavimento o competir con otras plantas. Y cuando eso ocurre, la ley española distingue claramente entre una cosa y otra.

El Código Civil, en su artículo 592, establece que si las raíces de los árboles de una finca vecina se introducen en suelo ajeno, el propietario del terreno afectado puede cortarlas por sí mismo dentro de los límites de su propiedad.

No hace falta, por tanto, entrar en la parcela del vecino ni actuar sobre la parte del árbol que permanece en ella. La norma permite intervenir únicamente sobre las raíces que ya han cruzado la línea divisoria y se encuentran dentro de la propia finca.

Con las ramas, la regla cambia

Aquí está uno de los detalles más interesantes del Código Civil. Si son las ramas las que se extienden sobre el jardín, patio o terreno vecino, el propietario afectado no recibe exactamente la misma facultad inmediata.

El artículo 592 señala que tiene derecho a reclamar que se corten las ramas que invaden su propiedad. En cambio, cuando se trata de raíces, dice expresamente que puede cortarlas él mismo dentro de su terreno.

Es una diferencia pequeña en la redacción, pero jurídicamente importante. Por ejemplo, si las raíces de un árbol vecino han cruzado bajo una valla y empiezan a ocupar un huerto, el propietario puede eliminarlas hasta el límite de su finca.

Si lo que sobresale es una rama, la vía general prevista por el Código Civil consiste primero en solicitar al propietario del árbol que la pode. La legislación también regula a qué distancia pueden plantarse los árboles de la finca vecina.

El artículo 591 establece que hay que respetar las distancias fijadas por las ordenanzas o por la costumbre del lugar. Si no existe una regla específica, la referencia general es de dos metros desde la línea divisoria para árboles altos y 50 centímetros para arbustos o árboles bajos.

Además, el propietario puede pedir que se arranquen aquellos árboles que se planten incumpliendo esas distancias.

Eso no significa que cualquier árbol antiguo situado a menos de dos metros tenga que desaparecer automáticamente. El propio artículo habla de los árboles que “en adelante se plantaren”, y además pueden existir reglas autonómicas, derechos adquiridos, ordenanzas municipales o circunstancias particulares que modifiquen el análisis.

De hecho, en España existen territorios con derecho civil propio que introducen algunas diferencias.

En Aragón, por ejemplo, su legislación patrimonial mantiene una regla parecida para las raíces, pero exige que exista justa causa para actuar. También establece que el corte debe realizarse en la época y mediante las técnicas más adecuadas para conservar el árbol.

Cataluña también dispone de regulación específica. Su Código Civil permite cortar las ramas o raíces de árboles y arbustos vecinos que se introduzcan en otra finca, pero exige hacerlo de acuerdo con las prácticas generalmente aceptadas de jardinería, agricultura o explotación forestal.

Por eso conviene evitar una interpretación demasiado literal del tipo “la raíz ha pasado la valla, así que puedo hacer cualquier cosa”. El derecho a cortar se limita a la parte que ha entrado en la propiedad propia. No autoriza a entrar en la finca vecina ni a talar el árbol completo.

También merece la pena valorar qué consecuencias puede tener la intervención.

Una raíz gruesa puede ser importante para la estabilidad o supervivencia del árbol. Cortarla de forma incorrecta podría dañarlo seriamente e incluso generar un riesgo de caída. Cuando se trata de ejemplares grandes, árboles protegidos o raíces importantes, puede resultar prudente recurrir a un profesional antes de actuar.

Además, determinadas especies o ejemplares pueden estar sometidos a protección municipal, autonómica o ambiental. La regla general, no obstante, está escrita con bastante claridad desde hace décadas en el Código Civil.

Si el problema llega por debajo de la tierra, el propietario puede cortar las raíces que hayan invadido su parcela, siempre dentro de los límites de esta.

Y esa es precisamente la gran diferencia con las ramas: lo que crece bajo nuestros pies y cruza la linde puede cortarse directamente dentro de nuestra propiedad; lo que invade por arriba, en cambio, da inicialmente derecho a exigir al vecino que lo pode.