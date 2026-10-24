Los veterinarios lo confirman: los gatos responden mejor a sus dueños cuando les hacen un gesto con los ojos

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio revela que los gatos responden positivamente al parpadeo lento ('slow blink'), entrecerrando los ojos con más frecuencia al recibir este gesto de sus dueños. La investigación demostró que los felinos también son más propensos a acercarse a personas desconocidas si estas les realizan un parpadeo lento en lugar de mantener un rostro neutro. Entrecerrar los ojos actúa como una señal de comunicación no amenazante y relajada, evitando la tensión que suele causar la mirada fija directa. En refugios, los gatos que responden con parpadeos lentos prolongados son adoptados más rápidamente, lo que sugiere que este comportamiento favorece la conexión con los humanos.

Mirar fijamente a un gato no siempre es la mejor forma de llamar su atención. A veces funciona justo lo contrario: entrecerrar los ojos, cerrarlos lentamente durante un instante y volver a abrirlos.

Ese gesto, conocido como slow blink o parpadeo lento, lleva años siendo descrito por propietarios de gatos como una especie de “sonrisa felina”. Y hay evidencia experimental de que no es solo una impresión. Un estudio publicado en Scientific Reports encontró que los gatos responden de manera diferente cuando una persona les hace ese gesto con los ojos.

Los investigadores de las universidades de Sussex y Portsmouth realizaron dos experimentos. En el primero participaron 21 gatos de 14 hogares diferentes. Sus propietarios se sentaban aproximadamente a un metro de distancia y, cuando conseguían captar la atención del animal, entrecerraban y cerraban lentamente los ojos siguiendo unas instrucciones concretas.

Después compararon esa situación con otra en la que el dueño permanecía en la habitación, pero no interactuaba con el gato.

La diferencia apareció en la cara de los animales. Cuando sus propietarios realizaban el parpadeo lento, los gatos entrecerraban los ojos y hacían medios parpadeos con más frecuencia que cuando el humano simplemente estaba presente sin interactuar.

Una especie de conversación silenciosa

El gesto no consiste simplemente en cerrar y abrir los ojos rápidamente.

La secuencia que estudiaron los investigadores incluye varios movimientos: el gato o la persona entrecierra los párpados, realiza uno o varios medios parpadeos y puede terminar cerrando completamente los ojos durante un momento.

Quien vive con un gato probablemente reconocerá la escena. El animal está tumbado a unos metros, mira hacia su dueño, entorna lentamente los ojos y vuelve a abrirlos sin ninguna prisa.

Los autores consideran que este comportamiento puede funcionar como una forma de comunicación positiva entre gatos y humanos. No significa que cada parpadeo lento equivalga literalmente a decir “te quiero”, una interpretación bastante popular en redes sociales, pero sí parece producirse en contextos tranquilos y afiliativos.

Y el segundo experimento hizo el resultado todavía más curioso.

Esta vez utilizaron 24 gatos diferentes y la persona que realizaba el gesto no era su propietario, sino una investigadora desconocida para ellos. Tras hacer el parpadeo lento o mantener una expresión facial neutra, la investigadora extendía una mano hacia el gato.

Los animales se acercaron con mayor probabilidad después de haber recibido el parpadeo lento que después de ver simplemente una cara neutral.

Por tanto, el efecto no parece depender únicamente de que el gato reconozca a la persona que tiene delante. Un desconocido también puede utilizar ese pequeño gesto para hacer que la interacción resulte más favorable.

Los investigadores no saben todavía con certeza por qué apareció esta forma de comunicación.

Una posibilidad es que los gatos hayan aprendido que las personas responden positivamente cuando entrecierran los ojos. Otra es que el propio cierre de los párpados haya surgido como una señal asociada a situaciones relajadas y sin amenaza.

Tiene cierta lógica si se compara con lo contrario. Una mirada completamente fija y directa puede interpretarse en muchas especies como una señal intensa o amenazante. Entrecerrar los ojos elimina parte de esa tensión y ofrece una expresión mucho menos confrontativa.

También se ha estudiado el fenómeno en gatos de refugios. En otro trabajo, los animales que respondían al parpadeo lento de los humanos realizando cierres de ojos más prolongados acababan siendo adoptados más rápidamente. Los autores plantearon que este comportamiento puede resultar positivo también para las personas que interactúan con ellos.

Eso no convierte el parpadeo lento en un truco infalible.

Cada gato tiene un carácter distinto, y un animal asustado, dolorido o que simplemente quiere estar solo puede no responder. Tampoco conviene perseguirlo por la casa buscando contacto visual hasta conseguir que “devuelva” el gesto.

La gracia está precisamente en hacerlo sin presión.

Los propios investigadores proponen probarlo de una forma bastante sencilla: colocarse a cierta distancia, entrecerrar lentamente los ojos como si se sonriera con ellos, cerrarlos unos segundos y volver a abrirlos despacio. Después, esperar a ver qué hace el gato.

Puede que simplemente continúe tumbado. O puede que entrecierre los suyos, responda con otro lento parpadeo e incluso decida acercarse.

No hace falta llamarlo ni mover una mano delante de su cara. A veces, una de las conversaciones más claras que podemos tener con un gato consiste precisamente en mirarlo durante unos segundos y cerrar los ojos.