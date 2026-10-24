La psicología dice que los adultos con éxito no buscan el momento ideal para empezar, sino un miércoles cualquiera

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Emily Balcetis señala que las decisiones en días comunes y sin urgencias son las que realmente construyen rutinas, hábitos e identidad a largo plazo. Esperar una fecha especial para iniciar un cambio genera procrastinación; la clave está en realizar la versión más pequeña posible de la acción hoy mismo. Modificar el lenguaje personal ayuda a consolidar hábitos: las personas mantienen mejor sus conductas cuando las consideran parte de su propia identidad. Exigir resultados perfectos perjudica la motivación y la autoestima, por lo que se recomienda valorar cualquier progreso diario, aunque sea mínimo.

El cambio personal no siempre comienza con una decisión extraordinaria ni con una fecha señalada en el calendario. A menudo, son las pequeñas acciones cotidianas las que terminan transformando nuestra vida.

Así lo explica Emily Balcetis, psicóloga y profesora de la Universidad de Nueva York, en un artículo publicado en Psychology Today, donde analiza por qué cuesta tanto mantener nuevos hábitos y cómo podemos superar algunos obstáculos mentales.

"La vida rara vez se define por esos momentos destacados. Se construye durante las noches de un miércoles cualquiera", señala la especialista al reflexionar sobre la importancia de aprovechar los días aparentemente insignificantes.

Según Balcetis, las decisiones que tomamos cuando nada parece urgente terminan convirtiéndose en rutinas y hábitos que, con el tiempo, influyen incluso en nuestra identidad. La psicología ofrece tres explicaciones para entender este proceso.

Muchas personas aplazan sus propósitos hasta después de las vacaciones, el comienzo de un nuevo mes o una fecha especial. Sin embargo, esta búsqueda constante de un punto de partida ideal puede convertirse en procrastinación.

Cuándo empezar

Una investigación publicada en 2019 en Current Opinion in Psychology, realizada por Hengchen Dai y Claire Li, de la Universidad de California en Los Ángeles, ayuda a comprender este comportamiento.

Cuando anticipamos un cambio temporal importante, como un aniversario o un nuevo empleo, podemos percibir nuestro yo futuro como alguien distinto del presente. Así, confiamos en que esa versión futura resolverá nuestras obligaciones y aplazamos las decisiones actuales.

La psicóloga recomienda sustituir la pregunta sobre cuándo podremos hacer algo perfectamente por otra más sencilla: cuál es la versión más pequeña que podemos realizar hoy. Estudiar 20 minutos o caminar un cuarto de hora también cuenta.

La manera de describirnos influye en nuestras decisiones. Si repetimos que somos incapaces de mantener una rutina, abandonar un entrenamiento puede parecernos coherente con esa imagen personal, aunque realmente queramos cambiar.

Una revisión publicada en 2025 en Behavioral Sciences, elaborada por Kristie-Lee R. Alfrey, examinó estudios sobre identidad y comportamiento. Sus resultados apuntan a que las personas mantienen mejor determinadas conductas cuando las consideran parte de quienes son.

Por eso, Balcetis propone modificar el lenguaje con el que hablamos de nosotros mismos. En lugar de decir "no puedo correr", podemos pensar que estamos convirtiéndonos en corredores. El objetivo es construir una identidad mediante acciones repetidas.

Otro obstáculo aparece cuando interpretamos cualquier resultado inferior al esperado como un fracaso. Quien se propone leer 30 páginas cada noche puede terminar abandonando por completo si un día solo dispone de tiempo para unas pocas.

Dos estudios de Jessica Höpfner, de la Universidad Técnica de Darmstadt, publicados en Frontiers, analizaron cómo quedarse por debajo de objetivos exigentes puede perjudicar el estado de ánimo, la autoestima y la motivación.

Cuando convertimos cada jornada en una prueba de todo o nada, un día imperfecto puede reducir las ganas de volver a intentarlo. Por eso, la especialista recomienda valorar si hemos avanzado, aunque no hayamos cumplido todos nuestros planes.

Ahorrar 20 dólares, caminar 2.000 pasos o leer dos páginas son ejemplos de progresos que siguen teniendo valor. No se trata de renunciar a las metas, sino de evitar que la búsqueda de la perfección nos impida avanzar.

Las pequeñas decisiones pueden pasar inadvertidas mientras suceden, pero su repetición termina influyendo en nuestras rutinas. Una caminata de 20 minutos quizá no sea memorable, aunque contribuya a acercarnos a nuestros objetivos.

La propuesta de Balcetis consiste en dejar de esperar a sentir una motivación extraordinaria y preguntarnos qué haría hoy la persona en la que queremos convertirnos. Porque, muchas veces, el mejor momento para empezar es simplemente un miércoles cualquiera.