Un mango abierto por la mitad. E. E.

Óscar, frutero: "Para elegir los mejores mangos españoles, no te fijes en el color, sino en que sea el mes de octubre"

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LO ESENCIAL Las claves Óscar, frutero del mercado del Cabanyal en Valencia, señala que octubre es el mejor mes para consumir el mango nacional de Málaga debido a su punto óptimo de calidad y sabor. El profesional advierte que la temporada del mango español es muy corta, por lo que aconseja guiarse por la fecha del calendario más que por el aspecto exterior de la fruta. Además de su sabor, el mango aporta vitamina C, folato, cobre y compuestos bioactivos como la mangiferina, ofreciendo más de 20 vitaminas y minerales en solo 70 calorías por ración. Estudios científicos vinculan su consumo diario con la reducción de la molécula VCAM-1 y el aumento de enzimas antioxidantes como la SOD y la GPX, beneficiosas para la salud vascular.

El otoño también tiene sus productos estrella y, para los amantes de la fruta tropical, octubre es una fecha especialmente interesante. Óscar, frutero del mercado del Cabanyal, en Valencia, recomienda aprovechar estos días.

El motivo está en la temporada del mango nacional, una fruta que todavía puede encontrarse procedente de Málaga y que destaca por su sabor. Según explica este profesional, su disponibilidad es limitada y conviene no dejar pasar la oportunidad.

"El mes de octubre es el mes para los locos del mango, porque está el mejor mango de aquí nacional de Málaga. Buenísimo", afirma Óscar en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El frutero anima a sus seguidores a acercarse a su puesto para disfrutar de este producto mientras continúa disponible. "Pero su temporada es cortita, aprovechad y venid a verlo", añade, insistiendo en que merece la pena prestar atención a la fruta de proximidad.

La recomendación pone el foco en el calendario, más que en el aspecto exterior del producto. Para quienes disfrutan del mango, conocer cuándo se encuentra en temporada puede ayudarles a aprovechar mejor la oferta nacional.

Propiedades del mango

Más allá de su sabor, el mango también destaca por su composición nutricional. Esta fruta se cultiva en más de un centenar de países y forma parte de la alimentación de personas de culturas muy diferentes.

Entre sus componentes se encuentran la vitamina C, el folato y el cobre, además de diversos compuestos bioactivos. Uno de ellos es la mangiferina, una sustancia que ha despertado el interés de la investigación científica.

Dos estudios presentados en la Conferencia Anual de la Sociedad Americana de Nutrición analizaron sus posibles efectos sobre determinados indicadores relacionados con la salud vascular y las defensas antioxidantes del organismo.

Las investigaciones incluyeron a 27 adultos de entre 18 y 55 años con sobrepeso u obesidad. Durante 12 semanas, los participantes consumieron diariamente una ración de mango o unas galletas bajas en grasa y, posteriormente, intercambiaron los tentempiés tras un descanso.

Los resultados mostraron que el consumo de mango se asoció con una reducción de la molécula VCAM-1 y un aumento de la enzima antioxidante SOD. Un segundo análisis también observó un incremento significativo de la glutatión peroxidasa, conocida como GPX.

Estos resultados apuntan a posibles efectos beneficiosos sobre algunos marcadores biológicos, aunque no todos los indicadores estudiados experimentaron cambios significativos. Por tanto, los hallazgos no permiten atribuir al mango una protección general frente a las enfermedades cardiovasculares.

Una ración de tres cuartos de taza aporta aproximadamente 70 calorías y más de 20 vitaminas y minerales diferentes, según la información nutricional recogida en los estudios. Su perfil convierte al mango en una opción interesante dentro de una alimentación variada y equilibrada.