Los meteorólogos lo confirman: España ha vivido en 2026 un verano de cuatro meses, el más cálido en al menos 150 años

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LO ESENCIAL Las claves España registró en 2026 el verano más cálido en al menos 157 años, según datos y reconstrucciones históricas de la AEMET. El periodo veraniego se prolongó durante cuatro meses, extendiéndose con altas temperaturas desde mediados de mayo hasta la primera quincena de septiembre. Se contabilizó un récord absoluto de 61 días bajo condiciones de ola de calor en la Península y Baleares, superando ampliamente el máximo previo de 2022. Fue también un trimestre extremadamente seco, alcanzando solo el 56% de las precipitaciones habituales, con el mes de julio más seco de la serie histórica.

El verano de 2026 no empezó realmente el 1 de junio ni terminó el 31 de agosto. El calendario marcó esas fechas, pero los termómetros contaron otra historia. España encadenó temperaturas propias del pleno verano desde la segunda mitad de mayo hasta bien entrada la primera quincena de septiembre, hasta completar lo que AEMET ha descrito como “un verano de cuatro meses”. Y no fue simplemente largo.

El trimestre climatológico formado por junio, julio y agosto de 2026 fue el más cálido registrado en España desde que comienza la serie oficial en 1961, con una temperatura media de 24,5 ºC en la España peninsular. La cifra quedó 2,4 ºC por encima del promedio de 1991-2020 y superó en tres décimas el anterior récord, establecido apenas un año antes, en 2025. AEMET ha podido mirar todavía más atrás.

Un equipo de climatólogos del organismo reconstruyó la serie de temperaturas estivales hasta 1869. Aunque la incertidumbre aumenta cuanto más antiguos son los datos, el resultado permite afirmar que España no había vivido un verano tan cálido en, al menos, 157 años.

El verano terminó después

La anomalía de 2026 se entiende mejor si se sale de los tres meses que oficialmente forman el verano meteorológico.

Entre el 19 de mayo y el 3 de junio, la temperatura media del conjunto de España se situó alrededor de 5 ºC por encima de lo normal para esas fechas, con valores que AEMET calificó como propios del mes de julio. Es decir, cuando todavía faltaban semanas para el comienzo oficial del verano, en buena parte del país ya se vivía como si estuviera plenamente instalado.

Septiembre tampoco puso un final rápido.

Entre los días 2 y 7 se produjo una nueva ola de calor, la quinta contabilizada en España durante 2026, y las temperaturas permanecieron muy elevadas durante jornadas posteriores. Esa prolongación hacia ambos extremos es la que permite a AEMET hablar de cuatro meses con condiciones plenamente veraniegas.

En medio quedaron tres meses extraordinarios. Junio tuvo carácter extremadamente cálido y fue el segundo junio más cálido de la serie, solo por detrás del de 2025. Julio fue directamente el más cálido registrado hasta ahora y agosto ocupó el sexto puesto entre los más calurosos.

La persistencia resulta incluso más llamativa que algunos récords puntuales.

En la Península y Baleares se contabilizaron 61 días bajo condiciones de ola de calor, más que en ningún otro año desde que existen registros comparables. El anterior máximo pertenecía a 2022, con 41 días. En la práctica, aproximadamente dos de cada tres jornadas del verano se desarrollaron bajo condiciones de temperaturas excepcionalmente elevadas en alguna parte significativa del territorio.

Hubo tres grandes olas de calor en Península y Baleares durante el trimestre veraniego.

La primera se extendió del 20 al 27 de junio y llegó a afectar a 42 provincias. La segunda duró nada menos que 23 días, del 2 al 24 de julio, y prácticamente enlazó con una tercera que comenzó el 28 de julio y se prolongó hasta el 20 de agosto durante otros 24 días. Canarias vivió además su propia ola entre el 1 y el 5 de agosto.

Las temperaturas máximas acompañaron esa persistencia.

Entre las estaciones principales, Murcia alcanzó 44,2 ºC el 23 de julio. Granada/Aeropuerto llegó a 43,9 ºC el 22 de agosto y Alcantarilla/Base aérea registró el mismo valor el día 15. Valencia/Aeropuerto alcanzó 43,7 ºC el 19 de agosto.

Pero el calor no fue la única anomalía.

El verano de 2026 fue también muy seco. La precipitación media en la España peninsular quedó en 39,6 litros por metro cuadrado, apenas un 56% del valor habitual. Solo los veranos de 1994 y 2016 fueron más secos desde 1961. Julio, además, fue el más seco de toda la serie histórica.

Y hay un dato que ayuda a poner todo esto en perspectiva: los diez veranos más cálidos de la serie oficial española han ocurrido ya en el siglo XXI. El récord de 2026 no consiste, por tanto, únicamente en haber alcanzado 44 ºC en algunos lugares.

Lo excepcional fue la duración. El calor comenzó cuando todavía quedaba primavera, atravesó junio, julio y agosto prácticamente sin descanso y volvió a prolongarse durante septiembre.

Por eso AEMET no habla simplemente del verano más cálido desde 1961. Con la reconstrucción histórica sobre la mesa, la conclusión es bastante más contundente: España no había vivido un verano como el de 2026 en al menos siglo y medio.