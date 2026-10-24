Los meteorólogos lo confirman: desde el domingo 25 llega a España aire cálido de Marruecos con hasta 30 ºC

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LO ESENCIAL Las claves Una masa de aire subtropical del norte de África avanzará hacia la Península a partir del domingo 25 de octubre. El ascenso térmico provocará que el lunes se alcancen máximas de hasta 30 ºC en Sevilla y 28 ºC en Córdoba. Andalucía y Extremadura registrarán temperaturas entre 4 y 7 ºC por encima de los valores habituales para estas fechas. Este episodio de calor se produce tras el paso del temporal de frío, viento y nieve que dejó la borrasca Austen.

España volverá a cambiar de estación en apenas unas horas. Después del episodio de viento, lluvia y nieve previsto para el norte durante el viernes, los termómetros comenzarán a recuperarse durante el fin de semana y, a partir del domingo 25 de octubre, una masa de aire subtropical procedente del norte de África empezará a avanzar hacia la Península.

El resultado será un nuevo repunte térmico en plena recta final de octubre.

Los modelos meteorológicos apuntan a que Andalucía y Extremadura serán las regiones donde más se note la llegada del aire cálido, impulsado por vientos del sur y suroeste. El domingo ya podrán superarse ampliamente los 25 ºC en algunos puntos y el episodio ganará intensidad durante el lunes, cuando Sevilla podría alcanzar los 30 ºC.

La situación será llamativa después del descenso térmico que habrá dejado la borrasca Austen apenas unos días antes.

Mientras el viernes el norte afrontará viento fuerte, precipitaciones y nieve en las montañas, durante el domingo cambiará la circulación atmosférica. Una borrasca profunda situada en el Atlántico favorecerá que los vientos rolen y empiecen a arrastrar aire mucho más templado desde Marruecos y otras zonas del norte de África hacia España.

El lunes podría rozar los 30 ºC

El ascenso empezará a notarse el propio domingo. Las previsiones sitúan las máximas alrededor de 26 ºC en Sevilla y entre 25 y 26 ºC en puntos del litoral de Huelva y del valle del Guadalquivir. En Extremadura, las temperaturas serán algo más contenidas, generalmente alrededor de 22 o 23 ºC.

Será durante el lunes cuando el aire subtropical deje su huella más evidente.

El modelo europeo utilizado por Meteored contempla máximas de alrededor de 30 ºC en Sevilla, 28 ºC en Córdoba, 27 ºC en Badajoz y 26 ºC en Huelva. Amplias áreas de Andalucía y Extremadura podrían registrar temperaturas entre 4 y 7 ºC superiores a las habituales para estas fechas. Son valores muy elevados para encontrarnos ya en los últimos días de octubre, aunque no serán iguales en toda España.

El Mediterráneo, determinadas zonas montañosas y buena parte del norte peninsular tendrán temperaturas más moderadas. Incluso dentro del sur habrá importantes diferencias según la altitud y la proximidad al mar.

Por eso hablar de “30 ºC en España” no significa que todo el país vaya a alcanzar esa cifra. El valor se refiere especialmente a los puntos tradicionalmente más cálidos del valle del Guadalquivir. En otros lugares el fenómeno se notará simplemente como un regreso a temperaturas más suaves después del ambiente fresco de los días anteriores.

La transición comenzará ya el domingo.

El modelo europeo prevé una recuperación de las máximas en amplias zonas del norte y del interior, con subidas aproximadas de 3 a 5 ºC en algunos sectores. Madrid y Zaragoza podrían rondar los 21 ºC, mientras Sevilla se acercaría a los 26 ºC.

El episodio tampoco aparece completamente aislado dentro de este otoño. Las predicciones de AEMET ya venían mostrando una señal claramente cálida para el final de octubre. La Agencia considera muy probable que el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026 termine con temperaturas medias situadas en el tercil cálido en toda España.

Las previsiones semanales también habían apuntado a que el periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre sería probablemente más cálido de lo habitual en prácticamente todo el país.

Eso no significa que todos los días vayan a ser calurosos ni que el frío haya desaparecido definitivamente.

Octubre está mostrando precisamente lo contrario: cambios rápidos entre entradas de aire frío y cálido, con diferencias importantes en cuestión de jornadas. Una semana considerada cálida en promedio puede contener días frescos si posteriormente se produce un ascenso suficientemente marcado.

Y eso es precisamente lo que ocurrirá este fin de semana.

Después del temporal del viernes, el domingo empezará a entrar aire subtropical desde Marruecos y el norte de África. Un día más tarde, algunas zonas del suroeste volverán a encontrarse con máximas propias de semanas bastante anteriores.

A finales de octubre, Sevilla podrá mirar de nuevo hacia los 30 ºC mientras buena parte del país recupera varios grados en apenas 48 horas.

Otro giro rápido de un otoño que, por ahora, sigue teniendo dificultades para despedirse definitivamente de las temperaturas casi veraniegas.