María Pérez Espín, nutricionista: "Para cenar, lo ideal es acompañar las verduras con una tortilla francesa"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista María Pérez Espín propone una estructura sencilla para la cena basada en comenzar con vegetales y continuar con una fuente de proteína. La tortilla francesa se destaca como una opción proteica ideal de alta calidad, rápida y fácil de combinar con verduras como espinacas, champiñones o calabacín. Esta propuesta encaja con el modelo del Plato de Harvard, que sugiere dividir las comidas en una mitad de frutas y verduras, y un cuarto de proteínas. La fórmula facilita la planificación diaria y evita recurrir a ultraprocesados o improvisar con productos poco saludables al llegar a casa con hambre.

Llegar a casa con hambre y acabar cenando cualquier cosa que haya en la nevera es una escena bastante habitual. Un poco de queso, unas tostadas, quizá algo de embutido y, si queda sitio, algún alimento que haga de verdura. María Pérez Espín propone darle la vuelta al orden: empezar por los vegetales y acompañarlos con una fuente de proteína tan sencilla como una tortilla francesa.

La periodista, autora y creadora de contenido especializada en recetas saludables lo explicaba al plantear cómo sería para ella una cena sencilla en los meses fríos. Su propuesta parte de “cualquier cremita”, por ejemplo de calabaza y puerro con cúrcuma y pimienta, y después añadir “una proteína, como una tortilla francesa o un pescadito blanco”. Su fórmula la resume todavía más: “de primero verdura y de segundo proteína”.

No hace falta, por tanto, preparar una receta complicada ni llenar la cocina de ingredientes. Una crema de calabacín y dos huevos, unas judías verdes con tortilla, un pisto con huevo o unas verduras salteadas pueden resolver la cena con una estructura bastante razonable.

Verdura por un lado y proteína

La idea encaja con las recomendaciones generales de alimentación saludable, aunque no existe una norma que obligue a cenar exactamente de esta manera.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda aumentar el consumo cotidiano de hortalizas, frutas y legumbres y dar prioridad a los alimentos frescos y poco procesados dentro de una dieta variada.

El conocido modelo del Plato para Comer Saludable de Harvard ofrece una imagen sencilla: aproximadamente la mitad del plato puede estar formada por verduras y frutas, mientras otra parte debe reservarse a alimentos ricos en proteína. Entre las distintas fuentes proteicas que pueden formar parte de una alimentación saludable aparecen también los huevos.

Ahí es donde la tortilla francesa resulta especialmente práctica.

Con uno o dos huevos se puede preparar en pocos minutos, apenas requiere ingredientes y permite completar unas verduras que, tomadas solas, podrían resultar demasiado ligeras para algunas personas. El huevo aporta fundamentalmente proteína de alta calidad, además de grasas, vitaminas y minerales. Y tampoco es necesario convertir la tortilla en una receta triste.

Puede llevar espinacas, champiñones, cebolla, calabacín o hierbas aromáticas. María Pérez Espín, de hecho, utiliza con frecuencia el huevo combinado con vegetales en sus recetas y propone desde tortillas con espinacas hasta preparaciones en las que se mezcla con rúcula y otras verduras.

Eso permite que la cena cambie bastante sin abandonar la misma estructura.

Una noche pueden ser espárragos y tortilla francesa; otra, crema de calabaza y huevo; otra, berenjena y calabacín salteados con una tortilla de espinacas. Y quien no quiera huevo puede aplicar exactamente la misma lógica utilizando pescado, legumbres, tofu u otra fuente de proteína.

La recomendación tampoco significa que una cena saludable deba limitarse obligatoriamente a verdura más proteína.

Dependiendo de lo que se haya comido durante el resto del día, del nivel de actividad física o simplemente del hambre de cada persona, también pueden aparecer alimentos ricos en hidratos de carbono. Una rebanada de pan integral, arroz, patata, boniato o algún cereal integral pueden formar parte del plato. El modelo de Harvard reserva aproximadamente una cuarta parte de la comida a cereales integrales, precisamente porque una alimentación equilibrada no consiste en eliminar grupos completos de alimentos.

Tampoco hay nada especial en la tortilla por el hecho de tomarla de noche.

El organismo no convierte un huevo en un alimento diferente cuando pasan las ocho de la tarde. Lo verdaderamente importante es el conjunto de la alimentación, las cantidades y la forma habitual de cocinar.

Lo que sí tiene la combinación propuesta por Pérez Espín es una virtud muy doméstica: es fácil de repetir.

Cuando faltan ideas para cenar, pensar primero en una verdura y después en una proteína reduce bastante las posibilidades de acabar improvisando siempre con los mismos ultraprocesados.

Una crema que haya quedado preparada del día anterior y una tortilla francesa pueden estar listas en cuestión de minutos. No necesitan una lista interminable de ingredientes y permiten variar casi cada noche.

Porque una cena equilibrada no tiene por qué parecer una receta de restaurante. A veces basta con algo tan cotidiano como un buen plato de verduras y un par de huevos convertidos en tortilla.