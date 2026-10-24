María José, frutera: "Para comer los caquis siempre en su punto ponlos en una olla junto con un vaso de brandy"

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LO ESENCIAL Las claves La frutera y divulgadora María José explica que el caqui y el Persimón son la misma fruta, siendo este último una marca registrada que se somete a un proceso para ofrecer una textura firme. Para eliminar la astringencia y aspereza de la fruta sin esperar a que madure completamente, la industria utiliza cámaras con poco oxígeno y etanol. En casa se puede replicar el método colocándolos en una olla cerrada durante una semana rodeando un vaso de brandy, coñac u otra bebida alcohólica.

El caqui es una de las frutas más características del otoño, pero su textura puede convertirse en un inconveniente para quienes prefieren morder una pieza firme y crujiente. María José, frutera y divulgadora en TikTok, ha compartido un truco casero para conseguirlo.

La experta explica que existe una confusión habitual sobre las diferencias entre el caqui tradicional y el Persimón, dos nombres que suelen generar dudas entre los consumidores. Aunque muchas personas creen que son frutas distintas, en realidad se trata del mismo fruto.

"Persimón no es una variedad de fruta. Persimón es una marca registrada", aclara María José en uno de sus vídeos publicados en la red social. La diferencia que percibimos al comerlos tiene que ver con su textura y con el tratamiento que recibe el producto.

El caqui convencional se consume cuando está muy maduro y presenta una pulpa blanda, que suele comerse con cucharilla. Si se ingiere antes de alcanzar ese punto, puede provocar una sensación desagradable de sequedad y aspereza en la boca.

Por su parte, el Persimón se comercializa con una consistencia firme, que permite morderlo como si fuera una manzana. Esta característica ha alimentado durante años la creencia de que procedía de un cruce con otra fruta, algo que la frutera desmiente.

El truco del caqui

María José sitúa en 1990 el origen de la búsqueda de un método para disfrutar del caqui sin esperar a que madure por completo. Según relata, la solución llegó mediante un procedimiento aplicado después de la recolección.

"¿Cómo puedo quitarle eso sin tener que dejar madurar la fruta?", resume la frutera al explicar el planteamiento que dio lugar a esta técnica. El método consiste en recolectar los caquis antes de su maduración y someterlos a un tratamiento específico.

En las instalaciones profesionales, las piezas se introducen en cámaras especiales con una concentración reducida de oxígeno y se exponen a etanol. Este proceso permite eliminar la astringencia y conservar una textura firme, característica del Persimón.

La astringencia es esa sensación de tener la lengua áspera, que María José compara de manera humorística con una alpargata o un zapato. Se debe a los taninos presentes en el fruto, que provocan esa percepción cuando el caqui todavía no ha madurado suficientemente.

Quienes tengan un árbol de caquis o reciban fruta de alguien que los cultiva pueden recurrir, según la frutera, a un procedimiento doméstico inspirado en el tratamiento profesional. Para ello, propone utilizar una olla y un recipiente pequeño con alcohol.

El truco consiste en colocar los caquis alrededor de la olla y situar en el centro un vasito con brandy, coñac u otra bebida alcohólica. Después, hay que dejar pasar aproximadamente una semana antes de comprobar si la fruta ha perdido su astringencia.

"Puede ser brandy, coñac, lo que quieras", señala María José al describir las opciones para aplicar su método casero. La intención es obtener una textura más firme sin experimentar la aspereza característica de los caquis que todavía no están maduros.