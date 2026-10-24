El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 Eloy Alonso EFE

Lara Ferreiro, psicóloga: "Messi ya no compite únicamente contra otros futbolistas, sino contra su propia historia"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza la encrucijada mental de Leo Messi, señalando que el futbolista ya no compite contra otros rivales, sino contra su propia historia y expectativas. El argentino sufre el "síndrome del impostor inverso", una presión psicológica derivada de que su entorno y el público le atribuyan capacidades ilimitadas. El año 2026 ha sido un duro golpe emocional para Messi tras la dolorosa pérdida de su padre, Jorge Messi, en agosto y la derrota en la final del Mundial. El astro se enfrenta al temor del "síndrome del jubilado VIP", la pérdida de la rutina y la adrenalina competitiva al retirarse 25 años antes de la edad habitual.

El hombre que lo ha ganado absolutamente todo se enfrenta hoy al laberinto de su propia mente.

A sus 39 años, Leo Messi sigue siendo un fenómeno global, pero el desgaste emocional de sostener las ilusiones de millones de personas pasa factura.

La adoración mundial es un arma de doble filo, alimenta la autoestima, pero se transforma en una pesada responsabilidad cuando el entorno exige una perfección inagotable.

Llega un punto en el que el mayor rival está en el espejo. Como bien resume su actual encrucijada vital: "Messi ya no compite únicamente contra otros futbolistas, sino contra su propia historia".

Medirse constantemente con el recuerdo de la estrella que lograba lo imposible es una exigencia mental extraordinaria.

La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar tu pareja perfecta, explica que el argentino experimenta una paradoja psicológica que podría definirse como el "síndrome del impostor inverso".

A diferencia de quienes dudan de su propia valía, el rosarino sufre la presión de un entorno que le atribuye capacidades ilimitadas.

Leo Messi, durante el Mundial de fútbol 2026. Europa Press

Cuando el mundo entero te percibe como un genio, cualquier actuación que sea simplemente buena corre el riesgo de interpretarse como insuficiente.

Este 2026 ha golpeado al ídolo en su núcleo más íntimo. A la frustración de perder la final del Mundial frente a España se sumó un golpe mucho más devastador, la muerte de su padre, Jorge Messi, en el mes de agosto.

Esta profunda pérdida representa el adiós al hombre que impulsó su carrera desde la infancia, sumiendo al jugador en un duelo donde ningún galardón deportivo puede consolar el vacío familiar.

A este torbellino emocional se suma el pánico al temido "síndrome del jubilado VIP". Colgar las botas significa enfrentarse a la vida real 25 años antes de la edad de jubilación habitual, perdiendo la estructura diaria y la identidad que ha forjado desde que era un niño.

Messi besa la Copa del Mundo tras ganar la final de Catar. REUTERS

En el horizonte aparecen miedos muy humanos, el temor a dejar de ser necesario, la pérdida brusca de la adrenalina competitiva y el vértigo ante la falta de un propósito claro.

En medio de esta transición, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos ejercen como su principal salvavidas psicológico.

El éxito de Messi

Su hogar representa ese santuario donde la fama no cruza la puerta, el lugar seguro donde puede soltar la carga de la genialidad para ejercer papeles cotidianos como marido y padre.

La posibilidad de alzar un noveno Balón de Oro reafirmaría su inmensa longevidad en la élite, pero a estas alturas, el rosarino ya se ha ganado el derecho a dejar de demostrar su valía.

Su verdadero y último triunfo no será levantar un nuevo trofeo, sino aprender a disfrutar de la vida sin la agotadora obligación permanente de ser extraordinario.