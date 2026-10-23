Roberto, frutero: "Para elegir los mejores melones a estas alturas del otoño, no compres de La Mancha, sino de Brasil"

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LO ESENCIAL Las claves Roberto, conocido como 'El Frutero' en TikTok, advierte que la temporada del melón de La Mancha ha llegado a su fin. Recomienda optar por melones importados de Brasil a estas alturas del otoño para garantizar un producto de calidad. Destaca que los melones brasileños tienen la carne más firme, una textura dura y un excelente nivel de dulzor. Aclara que las últimas unidades del melón manchego suelen presentar una textura más tierna y madura debido al fin de su ciclo.

El calendario de las frutas también marca la diferencia en la frutería. Con el otoño ya avanzado, los melones manchegos empiezan a desaparecer de los comercios y otras procedencias toman el relevo para mantener la calidad.

Roberto, frutero conocido en TikTok por su cuenta El Frutero, ha explicado que la temporada del melón de La Mancha está llegando a su fin. Según cuenta, el producto brasileño comienza a ocupar su lugar en los establecimientos.

"Los melones, el melón manchego termina. Lo que queda de stock, pero ya termina la temporada", señala el profesional, que hace un balance muy positivo de los últimos meses. A su juicio, la campaña ha sido especialmente buena.

"Ha sido una temporada muy buena, nosotros creemos que ha sido espectacular", afirma Roberto, que también destaca el comportamiento de la sandía. En su opinión, ambas frutas han mantenido una calidad notable durante buena parte de la temporada.

Con la campaña manchega prácticamente agotada, el frutero recomienda prestar atención al origen de los melones que se encuentran ahora en las tiendas. Su alternativa es la fruta procedente de Brasil, que considera una opción excelente.

Beneficios del melón

"Tenemos melones, como siempre. Tenemos la misma marca, pero brasileño, muy bueno. Melón de Brasil", explica en su vídeo. Roberto insiste en que el cambio de procedencia no debe interpretarse como una renuncia al sabor.

De hecho, destaca algunas características que diferencian al producto brasileño del manchego que ha predominado durante los meses anteriores. "Vienen los melones de Brasil que son la caña, son más duros, la carne más firme, están muy buenos", asegura.

El frutero también transmite tranquilidad respecto al dulzor de esta fruta, una de las cualidades más apreciadas por quienes la compran. "Azúcar total, o sea, tranquilidad total", comenta para despejar posibles dudas sobre la calidad de los ejemplares que llegan ahora.

Quienes todavía encuentren melones de La Mancha en los establecimientos pueden notar cambios en su textura. Roberto explica que las últimas unidades de la temporada suelen presentar una carne más tierna, algo que atribuye al momento en el que se recolectan y comercializan.

"Ya los últimos salen un poquito más maduretes, la carne es un poquito más tierna, pero es así", señala. Por eso, su mensaje no pretende desacreditar al melón manchego, sino recordar que su temporada tiene un final natural.

"Se van con dignidad, terminan los manchegos", resume el frutero, que reconoce el buen resultado de la campaña. La llegada del producto brasileño responde, por tanto, a la necesidad de mantener disponible esta fruta cuando termina la producción de la zona manchega.

El melón, además de ser una fruta refrescante, destaca por su contenido en agua y sus pocas calorías. También aporta vitamina C y potasio, nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del organismo. Así, sigue siendo una alternativa interesante para quienes buscan incorporar fruta a su alimentación durante todo el año.