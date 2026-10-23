La llegada de un chorro polar traerá consigo el descuelgue de varias bolsas de aire frío en el entorno de la Península. Meteored

Los meteorólogos lo confirman: desde el 23 de octubre España afronta vientos de hasta 100 km/h y las primeras nevadas

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LO ESENCIAL Las claves Un frente frío asociado a la borrasca Austen afectará al norte de la Península a partir del viernes 23 de octubre. Se prevén rachas de viento de entre 60 y 80 km/h en el norte, pudiendo superar los 100 km/h en zonas de montaña y cabos expuestos. Las precipitaciones bajarán la cota de nieve a los 1.500-1.700 metros en la Cordillera Cantábrica y a 1.800-2.000 metros en los Pirineos. El temporal marítimo dejará olas de más de 7 metros en la costa de Galicia y todo el litoral cantábrico.

España afronta un nuevo cambio de tiempo a partir del viernes 23 de octubre. Después de varios días de vaivenes térmicos, un frente frío asociado a la profunda borrasca Austen cruzará el norte de la Península y dejará un episodio marcado especialmente por el viento fuerte, el temporal marítimo y un descenso de la cota de nieve.

El viento será probablemente el fenómeno más llamativo. Las previsiones apuntan a rachas de 60 a 80 km/h en amplias zonas del norte, pero en cabos, áreas montañosas y otros puntos especialmente expuestos podrían acercarse o incluso superar los 100 km/h.

Austen no atravesará directamente España. Su centro circulará bastante más al norte, pero uno de sus frentes sí alcanzará la Península después de entrar por Galicia a últimas horas del jueves 22.

Durante la madrugada y la mañana del viernes recorrerá Asturias, Cantabria y País Vasco hasta alcanzar posteriormente Navarra y los Pirineos.

El viernes será el peor

El temporal empezará a notarse antes en Galicia.

A últimas horas del jueves se reforzará el viento del sur y llegarán las primeras precipitaciones asociadas al frente. Después, con su avance hacia el este, el viento girará progresivamente a oeste y noroeste y ganará fuerza en buena parte de la mitad norte.

Durante el viernes podrán registrarse rachas de entre 60 y 70 km/h en numerosos puntos del Cantábrico, Pirineos y valle del Ebro, mientras que las zonas más expuestas de Galicia, la Cordillera Cantábrica y algunos cabos del litoral norte podrán acercarse a los 100 km/h. Las previsiones más adversas incluso contemplan superar puntualmente esa barrera.

AEMET utiliza la expresión “rachas muy fuertes” para la previsión de montaña del viernes en zonas elevadas tanto del Pirineo aragonés como de Picos de Europa.

Y el viento no llegará solo.

El frente traerá precipitaciones al norte peninsular. Las lluvias entrarán por Galicia y avanzarán durante la madrugada por Asturias, Cantabria y País Vasco. Más tarde se reforzarán especialmente en el litoral vasco, norte de Navarra y Pirineos, mientras que también podrían aparecer chubascos en el nordeste de Cataluña al final del día.

El descenso de las temperaturas permitirá además que parte de esas precipitaciones sean en forma de nieve en las montañas.

En Picos de Europa, AEMET prevé que la cota baje rápidamente durante las primeras horas del viernes hasta situarse alrededor de 1.500-1.700 metros. Allí se esperan lluvias y chubascos débiles o localmente moderados, con viento fuerte del oeste y noroeste en las zonas más expuestas.

En los Pirineos, la cota estará algo más alta.

La previsión oficial para el Pirineo aragonés sitúa la nieve entre 1.800 y 2.000 metros, con precipitaciones principalmente en la divisoria con Francia y heladas débiles en cotas altas. Una situación similar se espera en el Pirineo navarro. Incluso en las sierras de Guadarrama y Somosierra, AEMET no descarta alguna precipitación débil que pueda convertirse en nieve en torno a las cimas más elevadas.

No serían, eso sí, las primeras nevadas de toda la temporada en España. Los Pirineos ya habían recibido nieve durante octubre. Lo que deja este episodio es una nueva bajada de cota y una extensión de la nieve hacia otras cordilleras, especialmente la Cantábrica.

El temporal marítimo será otro de los elementos importantes.

El viernes toda la costa de Galicia y del Cantábrico estará sometida a condiciones de mar muy adversas. Eltiempo.es prevé olas que podrán superar los 7 metros, mientras que en escenarios más extremos algunas olas individuales podrían rebasar incluso los diez metros en puntos especialmente expuestos.

La situación será muy diferente en el resto del país. El centro, buena parte del sur y numerosas áreas mediterráneas quedarán bastante al margen de las precipitaciones más importantes. El protagonismo del episodio estará claramente concentrado en Galicia, la cornisa cantábrica, los Pirineos y otras zonas de la mitad norte.

Por eso el 23 de octubre no traerá un temporal idéntico para toda España. Será, sobre todo, una jornada de viento muy fuerte en el norte, mar extremadamente alterada y nieve regresando a las montañas, con rachas que en los lugares más expuestos pueden alcanzar ese umbral tan poco habitual de los 100 km/h.