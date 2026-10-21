Según la psicología, los adultos que fingen no conocerte no son maleducados, sino que están cansados

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LO ESENCIAL Las claves Fingir no ver a un conocido suele atribuirse a la fatiga mental y al agotamiento emocional, los cuales reducen la capacidad necesaria para interactuar y responden a un intento de protección. La ansiedad social y el temor a situaciones incómodas, a quedarse en blanco o a ser juzgados también llevan a evitar los saludos y prevenir críticas imaginarias. Factores como el desinterés puntual, la distracción o simplemente estar absorto en preocupaciones personales justifican estos comportamientos sin que impliquen desprecio o rechazo real. Los psicólogos recomiendan no interpretar esta conducta como una ofensa y sugieren consultar a un profesional únicamente si la evitación se vuelve recurrente y causa un aislamiento preocupante.

Reconocer a un conocido a lo lejos y seguir caminando como si no se le hubiera visto es una escena habitual. Aunque suele interpretarse como descortesía, la psicología señala que detrás pueden existir motivos mucho más complejos y comprensibles.

La fatiga mental aparece como una de las explicaciones. Cuando alguien llega agotado al final de la jornada, incluso un saludo breve puede exigir una energía emocional de la que no dispone. Evitar la conversación se convierte en protección.

Los especialistas explican que el agotamiento emocional reduce la capacidad para atender, escuchar y responder con naturalidad. Por ello, algunas personas prefieren preservar sus recursos y evitar interacciones que, en otro momento, resultarían sencillas, agradables o deseables para ellas.

Fingir que no se ha visto a alguien no implica rechazo ni desinterés. Puede significar que la persona necesita silencio, calma y espacio para recuperar el equilibrio. En ese contexto, el saludo suspendido no es una ofensa, sino descanso.

Prevenir situaciones incómodas

La ansiedad social constituye otra explicación relevante. Quienes temen ser juzgados pueden anticipar incomodidad antes de cruzar palabras. Miedo a no saber qué decir, a quedarse en blanco o a hacer el ridículo puede llevarles a esquivar el encuentro.

Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH, por sus siglas en inglés), la ansiedad social se caracteriza por miedo a situaciones donde la persona puede ser observada, evaluada o juzgada por otros. Ese temor puede provocar evitación y malestar intenso cotidiano.

Las personas con una imagen negativa de sí mismas pueden pensar que molestan, que no interesan a los demás o que cualquier conversación acabará en una situación embarazosa. Evitar el saludo se convierte en una forma de prevenir una crítica que, en realidad, es imaginaria.

No obstante, los expertos advierten de que no todos los que evitan un saludo sufren ansiedad social. Este trastorno implica un miedo persistente, desproporcionado y prolongado que interfiere en la vida diaria. Un gesto aislado no permite establecer diagnóstico.

En ocasiones, la explicación es más sencilla. La persona puede estar concentrada en sus preocupaciones, repasando una conversación pendiente o pensando en las tareas que le esperan. En ese estado, no percibe al conocido o no lo reconoce incluso.

También influye el deseo de mantener el rumbo. Algunas personas no tienen prisa ni problemas emocionales, pero prefieren seguir caminando sin detenerse a hablar. Quizá no quieren ponerse al día, no saben cómo cerrar la conversación o el lugar resulta inadecuado.

La relación con la otra persona también pesa. Saludar a un amigo, un excompañero o alguien con quien existe distancia puede plantear preguntas incómodas: cuánto tiempo ha pasado, qué contar y si el reencuentro será realmente bienvenido para ambos.

Por eso, la psicología invita a evitar interpretaciones. Que alguien no devuelva un saludo no significa que desprecie a la otra persona ni que la relación se haya roto. Puede reflejar cansancio, distracción, timidez, ansiedad o falta de ganas.

Comprender estas razones puede suavizar los juicios y reducir la sensación de rechazo. Si la evitación se repite y genera sufrimiento, aislamiento o dificultades, conviene consultar a un profesional. Pero en la mayoría de los casos es una pausa humana.