Los nutricionistas recomiendan: los huevos cocidos no se acompañan con mayonesa, sino con hummus y pimentón

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LO ESENCIAL Las claves Los nutricionistas aconsejan sustituir la mayonesa industrial por hummus y pimentón al acompañar los huevos cocidos. Esta combinación evita las grasas saturadas y el exceso de sodio de las salsas ultraprocesadas, reduciendo el aporte calórico. El hummus aporta proteínas vegetales, fibra y carbohidratos de lenta absorción, mientras que el pimentón añade antioxidantes. Es una opción práctica, saciante y fácil de llevar en 'tupper', ideal para desayunos, meriendas o snacks deportivos.

Aunque los huevos cocidos se suelen acompañar de mayonesa en múltiples recetas, siendo una opción fantástica, los nutricionistas recomiendan realizar una pequeña modificación para convertir este manjar en un plato extraordinario.

Los expertos sostienen que acompañar esta fuente de proteínas de alta calidad y grasas saludables con salsas industriales ultraprocesadas puede contrarrestar sus beneficios y elevar el aporte calórico de forma innecesaria.

El principal argumento de esta idea radica en el perfil nutricional, habitualmente cargado de aceites, excesos de sodio y hasta grasas saturadas. Al eliminar este aderezo, se reduce drásticamente la ingesta de componentes asociados a riesgos cardiovasculares y se evita convertir el huevo en un alimento pesado para el cuerpo.

Un cambio importante

Si cambiamos esa mayonesa -que puede usarse siempre en su medida adecuada- por hummus y un toque de pimentón, el plato en sí se posiciona como uno de los mejores por su densidad nutricional.

El hummus, con una potente base de garbanzos, aporta una dosis extra de proteínas vegetales y fibra que mejora la digestión, junto con carbohidratos de absorción lenta. Por su parte, el pimentón no solo potencia el sabor de manera natural, sino que añade antioxidantes clave.

La propuesta, además, se alinea con las nuevas corrientes de la dieta mediterránea y el consumo de comida real, que priorizan las legumbres y las especias frente a los aditivos industriales y a las salsas.

Los especialistas destacan que este plato resulta perfecto tanto para un desayuno o merienda energética como para un snack proteico antes de entrenar, demostrando que es posible comer sano de forma rápida sin complicarse demasiado.

Como en cualquier otro caso, también se pueden acompañar los huevos cocidos de la mayonesa tradicional, pero no de manera continuada debido a que no potencia tanto ese objetivo saludable como sí lo hace el hummus de la mano del pimentón -que le da un toque extra perfecto-.

Además, lo mejor es que es un plato que se puede comer prácticamente a cualquier hora del día, incluso como entrante para las horas de comer y cenar para ir abriendo boca o para realizar una ingesta rápida de proteínas que sacien el hambre antes de realizar una sesión de deporte.

Incluso nos podemos llevar estos huevos con un tupper si es necesario, puesto que al contrario que los huevos fritos o revueltos nos los podemos comer rápidamente y sin cubiertos donde sea, y ese acompañamiento tampoco supone un problema.