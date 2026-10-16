Los meteorólogos coinciden: a partir del 17 de octubre llega a España una dana retrógrada con lluvias muy intensas

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LO ESENCIAL Las claves Una DANA retrógrada llegará a España a partir del fin de semana del 17 y 18 de octubre, provocando un cambio radical de tiempo tras días de estabilidad y temperaturas altas. El fenómeno se desplazará de nordeste a sudoeste, aportando vientos de levante cargados de humedad desde el Mediterráneo que potenciarán las precipitaciones. Las lluvias más intensas y las tormentas más fuertes se prevén para el domingo en el área mediterránea, afectando especialmente a Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

España afronta un cambio meteorológico importante durante el fin de semana del 17 de octubre, cuando una dana retrógrada podría desencadenar nuevas precipitaciones intensas en varias comunidades del área mediterránea, según las previsiones de Mar Gómez.

La meteoróloga ha advertido en su canal de TikTok de la llegada de este fenómeno, que contrastaría con la estabilidad atmosférica y las temperaturas superiores a las habituales que habían predominado durante buena parte de la semana en nuestro país.

Según explica Gómez, un anticiclón y una dorsal en las capas medias y altas de la atmósfera habían favorecido un escenario de tiempo estable, con escasas precipitaciones y valores térmicos superiores a la media para estas fechas.

Las anomalías de temperatura podrían situarse entre cinco y diez grados en numerosas regiones, con los días más cálidos habiendo sido el martes y el miércoles. Sin embargo, la situación comenzaría a cambiar progresivamente a partir del jueves.

La meteoróloga ha señalado que el viernes podría llegar un frente al norte peninsular, con las primeras precipitaciones asociadas al cambio de patrón atmosférico. Mientras tanto, el anticiclón se desplazaría hacia las islas británicas.

Lo que viene a España

Esta configuración permitiría la entrada de aire frío desde el norte a través de una vaguada, de la que terminaría desprendiéndose una dana entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre. Su desplazamiento marcaría la evolución de la inestabilidad durante el fin de semana.

Gómez ha explicado que el fenómeno avanzaría de nordeste a sudoeste, una trayectoria poco habitual que da nombre a las denominadas danas retrógradas. Este movimiento, unido a la circulación de vientos mediterráneos, podría favorecer un episodio de precipitaciones especialmente adverso.

La especialista ha advertido de que la dana generaría un flujo de vientos de levante, cargados de humedad y relativamente cálidos, procedentes del Mediterráneo. Esta aportación de humedad contribuiría a intensificar las precipitaciones y a crear un ambiente favorable para las tormentas fuertes.

El sábado podrían comenzar a desarrollarse chubascos y tormentas en diferentes puntos de España, según la previsión compartida por la meteoróloga. La evolución posterior dependería de cómo se desplazase la dana y de la interacción con los vientos mediterráneos.

La inestabilidad podría intensificarse especialmente el domingo en las regiones mediterráneas, donde se contempla la posibilidad de lluvias muy intensas y acumulaciones importantes de agua. Entre las zonas señaladas figuran Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Este escenario supondría un contraste con el ambiente anticiclónico de los días anteriores, aunque la distribución e intensidad definitivas de las precipitaciones dependerán de la evolución de la situación atmosférica. Por ello, conviene seguir las actualizaciones de las previsiones meteorológicas.

En cualquier caso, la llegada de una dana retrógrada no implica que todas las zonas mencionadas vayan a registrar las mismas cantidades de lluvia. La evolución del episodio determinará dónde se concentran las tormentas más intensas durante el fin de semana.