Los meteorólogos coinciden: llega un zarpazo de frío a España que dejará hasta 10 ºC menos en 24 horas

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LO ESENCIAL Las claves España vivirá un cambio brusco de tiempo durante el fin de semana con la llegada de una masa de aire polar. Se espera un desplome térmico de hasta 10 ºC en apenas 48 horas, pasando de un ambiente casi veraniego a uno invernal. El sábado las mayores bajadas se notarán en el norte peninsular, mientras que el domingo el frío se extenderá al este y sur. La presencia de una DANA podría desestabilizar el tiempo y provocar fuertes lluvias e inundaciones en la zona mediterránea.

El ambiente casi veraniego de los últimos días tiene fecha de caducidad. España se prepara para un cambio brusco de tiempo durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre, con una caída importante de las temperaturas.

La meteoróloga Mar Gómez ha advertido en su perfil de TikTok de la llegada de una masa de aire polar que podría provocar un desplome térmico de hasta 10 ºC en distintos puntos del país. "De temperaturas casi veraniegas a un zarpazo casi invernal en apenas 48 horas", resume.

El episodio llega después de una semana marcada por valores inusualmente elevados para mediados de octubre, con temperaturas máximas que han superado los 30 ºC en algunas zonas. Sin embargo, la irrupción de aire frío desde latitudes más altas cambia el panorama.

Según explica Gómez, esta masa de aire desplazará progresivamente al aire cálido que ha dominado la Península durante los últimos días. El resultado será un descenso térmico generalizado, aunque las regiones más afectadas variarán entre el sábado y el domingo.

El sábado 17 de octubre, los mayores descensos se concentrarán en la mitad norte peninsular. Castilla y León, el interior de Asturias, La Rioja, Navarra y el interior del País Vasco figuran entre las áreas donde las máximas podrían caer entre ocho y diez grados respecto al día anterior.

Bajón de temperatura

El domingo 18, el enfriamiento avanzará hacia otras regiones. Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, el sur de Castilla-La Mancha e incluso el norte de Andalucía podrían registrar nuevas bajadas de entre ocho y diez grados en las temperaturas máximas.

La intensidad de estos descensos dependerá de cómo evolucione la situación atmosférica. En cualquier caso, el cambio supondrá un contraste notable con las condiciones casi veraniegas que han predominado durante buena parte de la semana en el territorio peninsular.

Para comprender este giro meteorológico, Gómez señala la configuración atmosférica de los últimos días. Una potente dorsal anticiclónica ha favorecido la presencia de aire cálido en altura, lo que ha contribuido a mantener los termómetros muy por encima de los valores habituales para esta época.

Ahora, ese patrón podría cambiar con la llegada de aire considerablemente más frío en altura. La meteoróloga apunta a una dana como uno de los elementos que pueden favorecer la inestabilidad y desencadenar un episodio de tiempo adverso.

"Esta dana" podría "desestabilizar mucho el tiempo y provocar fuertes lluvias, inundaciones y grandes cantidades de agua en la zona mediterránea", advierte Gómez. Por tanto, el descenso térmico no sería el único fenómeno destacable del fin de semana.

La evolución de esta situación será determinante para conocer la intensidad de las precipitaciones y la distribución de los efectos del episodio. Mientras tanto, la previsión apunta a un cambio marcado entre las temperaturas elevadas de mediados de octubre y un ambiente mucho más frío.