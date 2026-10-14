Los meteorólogos coinciden: llega un cambio radical del tiempo en España hacia el fin de semana del 17 de octubre

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LO ESENCIAL Las claves España pasará de un inicio de semana cálido, con temperaturas hasta 10 ºC superiores a lo habitual, a un importante cambio de tiempo hacia el fin de semana del 17 de octubre. La retirada del anticiclón y la entrada de aire frío favorecerán la posible formación de una DANA retrógrada entre el sábado y el domingo. Se prevé un descenso generalizado de las temperaturas y la llegada de lluvias y tormentas, con especial intensidad en la fachada mediterránea y Baleares. Existe aún incertidumbre sobre la trayectoria exacta de la DANA, por lo que la distribución final de las precipitaciones dependerá de los próximos modelos.

España se prepara para un giro meteorológico que podría poner fin a varios días de temperaturas anormalmente elevadas. La estabilidad inicial dará paso a un escenario de lluvias, tormentas y un descenso térmico.

Según la previsión publicada por Eltiempo.es, un potente anticiclón y una dorsal atmosférica favorecerán el tiempo estable durante buena parte de la semana. Sin embargo, la posible llegada de una DANA retrógrada podría alterar radicalmente esta situación.

El cambio comenzaría a notarse a partir de este jueves, cuando ambos sistemas de altas presiones podrían empezar a retirarse. Hasta entonces, predominarán los cielos poco nubosos y la ausencia de precipitaciones en amplias zonas del territorio.

El protagonismo de la primera parte de la semana corresponderá al calor. La combinación del anticiclón con una dorsal muy potente favorecerá temperaturas entre cinco y diez grados superiores a los valores habituales para estas fechas.

De hecho, los modelos meteorológicos no descartan que la dorsal alcance valores récord para esta época del año. En algunas zonas del suroeste peninsular, los termómetros podrían llegar a los 30 ºC o incluso superar esa cifra.

Cambio de tiempo

Este episodio de estabilidad se explica por la subsidencia asociada a las dorsales atmosféricas. Se trata de movimientos descendentes del aire que, al comprimirse, aumentan su temperatura y contribuyen a mantener los cielos despejados.

No obstante, esta situación podría tener los días contados. La retirada progresiva del anticiclón y de la dorsal abriría la puerta a la entrada de aire más frío y a un aumento de la inestabilidad.

El viernes podría llegar un frente al norte peninsular, coincidiendo con el desplazamiento del anticiclón hacia las islas británicas. Esta configuración permitiría la entrada de aire frío desde el norte y favorecería la formación de una vaguada.

A partir de esa estructura atmosférica podría desgajarse una DANA entre el sábado y el domingo. Su desplazamiento de noreste a suroeste explicaría que se trate de una depresión aislada en niveles altos de carácter retrógrado.

La trayectoria definitiva del fenómeno todavía presenta una elevada incertidumbre. Según advierte Eltiempo.es, los modelos pueden experimentar cambios importantes, por lo que tanto la distribución como la intensidad de las precipitaciones siguen pendientes de confirmación.

Si la DANA termina situándose sobre la Península, podría impulsar vientos de levante cargados de humedad desde el Mediterráneo. Al encontrarse con el aire frío en altura, favorecerían la formación de chubascos y tormentas.

El sábado podrían desarrollarse precipitaciones tormentosas en distintas regiones del país, con especial atención al este peninsular. La inestabilidad aumentaría durante el domingo, cuando el Mediterráneo podría concentrar los episodios más intensos.

Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares figuran entre los territorios donde podrían registrarse acumulados de lluvia importantes. Además, la situación podría prolongarse más allá del fin de semana, aunque su evolución dependerá de la posición final de la DANA.

El cambio meteorológico también traería consigo un descenso de las temperaturas. La bajada comenzaría el viernes por el norte y se extendería durante el fin de semana al resto del país, con valores más propios de mediados de octubre.

Por ahora, la previsión apunta a un contraste notable entre el ambiente cálido de los primeros días y un final de semana potencialmente lluvioso. La evolución de los próximos modelos será clave para precisar qué zonas recibirán las precipitaciones más intensas.