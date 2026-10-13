Los veterinarios coinciden: el juguete perfecto para un gato no es un ratón de cuerda, sino un circuito de bolas

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LO ESENCIAL Las claves Los circuitos de bolas estimulan de forma saludable el instinto de caza del gato al reaccionar directamente a sus zarpazos. A diferencia de los frágiles ratones de cuerda, los veterinarios los recomiendan por su mayor durabilidad y seguridad. Favorecen la salud mental y física de la mascota, previniendo el sedentarismo, el aburrimiento y la ansiedad por separación. Ejercitan la mente y coordinación del felino al obligarle a calcular trayectorias y regular la fuerza en la pista.

Existen muchos juguetes ideales para los gatos, pero pocos como las cajas de cartón y los circuitos de bolas, una herramienta realmente poco explorada por los dueños de felinos que sin duda es perfecta para mantener agudos sus sentidos.

La principal ventaja del circuito radica en su capacidad para estimular de forma saludable el instinto de acecho y captura de los gatos sin generar frustración. Según los especialistas, los ratones de cuerda se mueven a una velocidad fija y suelen detenerse de manera imprevisible, rompiendo la experiencia de caza.

Sin embargo, el juguete de bolas en movimiento de un carril reacciona de manera directa a los zarpazos del animal, replicando con mayor fidelidad el comportamiento de una presa escurridiza que intenta escapar de un escondite.

Además del factor diversión, estos circuitos cerrados ofrecen notables beneficios para la salud mental y física de los gatos, ayudando a prevenir el sedentarismo y la ansiedad por separación.

Un juguete que lo tiene todo

Al interactuar con las aberturas de la pista, los gatos deben calcular trayectorias, coordinar la vista con sus patas y aplicar fuerza variable, un tipo de esfuerzo dinámico que evita la fatiga psicológica y el aburrimiento crónico, problemas frecuentes en los gatos que pasan muchas horas solos en casas.

Es una manera, por decirlo de otro modo, de mantener la mente de los gatos activa respetando siempre sus instintos de caza más salvajes y primitivos. Es sin duda un juguete muy recomendable que, por otro lado, no suele abundar en casas.

Además hay otro factor por el que los expertos también recomiendan este juguete, y es que permite que los gatos puedan jugar con fuerza con garantía de que no van a quedarse sin diversión.

Los veterinarios, principalmente, recomiendan los circuitos de bolas por cuestiones de seguridad y durabilidad, porque los ratones de cuerda son realmente frágiles y acaban despedazados muy rápido a manos de los gatos.

Los circuitos de bolas, por el contrario, son más duros y eso garantiza que, aunque nuestro gato esté dándole zarpazos cada dos por tres e intentando morder las bolas en cuestión, su durabilidad será siempre mayor.

De la misma manera, también se recomiendan las cajas de cartón, pero su función es diferente a la de estos juguetes, que buscan estimular a los gatos dándoles actividad y movimiento constante. Es mejor usarlo, eso sí, bastante antes de ir a dormir para garantizar el sueño, y si se puede retirar por la noche mejor.