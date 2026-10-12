Los nutricionistas recomiendan: los huevos revueltos no se acompañan con jamón, sino con pavo y champiñones

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LO ESENCIAL Las claves Los nutricionistas sugieren evitar el jamón en los huevos revueltos debido a su alto contenido en grasas saturadas, sodio y conservantes. Sustituir el jamón por pechuga de pavo aporta una proteína magra y limpia, ideal para cuidar la salud cardiovascular y controlar el peso. Añadir champiñones suma fibra, vitaminas y antioxidantes, mejorando el valor nutricional del plato sin sumar apenas calorías. Consumir este plato en el desayuno ofrece una potente carga proteica para empezar el día con energía y mejorar el rendimiento físico.

Los huevos revueltos son un desayuno clásico y altamente nutritivo, pero su valor saludable depende en gran medida de los ingredientes que lo acompañan. Aunque la combinación tradicional con jamón es una de las más populares y sabrosas, los nutricionistas recomiendan otras alternativas.

Si bien es cierto que el jamón es un acompañamiento clásico y realmente rico, los expertos señalan que este embutido puede contener un alto porcentaje de grasas saturadas, sodio y conservantes artificiales -dependiendo de qué tipo compremos-.

Al cocinar el jamón a altas temperaturas junto al huevo, se potencia la ingesta de compuestos que a largo plazo pueden perjudicar a la salud cardiovascular si se repite el plato cada dos por tres y de manera no controlada, alterando con ello los beneficios reales -naturales y proteicos- que tiene este desayuno o comida.

La alternativa perfecta

Para transformar este plato en una opción verdaderamente equilibrada y saludable en cualquier escenario, los nutricionistas recomiendan sustituir el jamón por pechuga de pavo: una carne magra que destaca por su bajo contenido calórico y de grasa, aportando una proteína limpia que complementa perfectamente el perfil de aminoácidos del huevo.

Esta alternativa no solo reduce drásticamente el aporte de grasas perjudiciales, sino que también ayuda a mantener estables los niveles de colesterol, convirtiendo el plato en un aliado ideal para quienes buscan cuidar su peso o mejorar su composición corporal con unas buenas sesiones de gimnasio -o el deporte que sea-.

Pero además, hay otro ingrediente más que se puede añadir a esa combinación de huevos revueltos y pavo que aporta una textura jugosa que compensa la menor cantidad de grasa de las carnes magras, sumando gran valor nutricional sin apenas añadir calorías: los champiñones.

Son ricos en fibra dietética, vitaminas, potasio y además tienen potentes antioxidantes que ayudan a fortalecer el organismo. Con ello, se consigue que los huevos revueltos no solamente tengan una carga potente de proteína, sino también de micronutrientes esenciales.

No obstante, hay que aclarar que acompañar los huevos revueltos con jamón tampoco es mala idea, aunque es mejor hacerlo de manera moderada y de vez en cuando debido a esas cargas de grasas y exceso de sodio, que pueden provocar problemas a largo plazo si se abusa de ello.

Y lo mejor, sin duda, es desayunar este plato para iniciar el día con energía y con una potente dosis de alta proteína, lo que es ideal para realizar ejercicio con energía y ver resultados.