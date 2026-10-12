Los nutricionistas lo confirman: el cacao puro caliente no solo reconforta, también ayuda a regular el estado de ánimo

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LO ESENCIAL Las claves El cacao puro estimula la producción de serotonina gracias a su riqueza en triptófano y teobromina, ayudando a combatir los bajones anímicos en invierno. Sus antioxidantes mejoran la circulación cerebral y reducen el cortisol, lo que disminuye de forma directa los niveles de estrés y ansiedad. Los expertos recomiendan consumir cacao 100% puro y evitar los solubles comerciales, que suelen contener más de un 70% de azúcar refinado. Tomarlo caliente añade un beneficio psicológico, ya que activa termorreceptores que envían señales inmediatas de confort y seguridad al cerebro.

El consumo de cacao puro caliente es, sin duda, un gran aliado para los bajones anímicos durante la temporada de invierno. Con la llegada de los meses fríos y la consecuente reducción de las horas de luz, los nutricionistas recuerdan que el organismo tiende a disminuir la producción de serotonina, un neurotransmisor clave para la estabilidad emocional.

Ante ello, el cacao natural y sin azúcares añadidos emerge no solo como un alimento reconfortante para combatir las bajas temperaturas, sino como un potente estimulador metabólico capaz de regular de forma directa el estado de ánimo.

El secreto de sus propiedades terapéuticas reside en una combinación única de compuestos bioactivos. Este superalimento es especialmente rico en triptófano, un aminoácido esencial que el cerebro utiliza para sintetizar la hormona de la felicidad, y en teobromina, un estimulante suave que aporta energía sostenida sin alterar el sistema nervioso.

Además, sus altos niveles de antioxidantes mejoran el flujo sanguíneo cerebral y ayudan a inhibir la producción de cortisol, mitigando de manera significativa los niveles de estrés y ansiedad.

El cacao puro sube al ánimo

No obstante, los expertos advierten de que estos beneficios dependen estrictamente de la pureza del producto. Los preparados de chocolate soluble comerciales que gobiernan en supermercados suelen contener más de un 70% de azúcar refinado, un ingrediente que provoca picos drásticos de glucosa en sangre y empeora el bienestar.

Por ello, la recomendación clínica actual se centra en el uso de cacao 100% puro, disuelto en agua o bebidas vegetales, para asegurar la absorción óptima de sus nutrientes esenciales.

Lo más curioso es que en invierno es cuando "mejor" efecto hace el cacao puro, puesto que el factor térmico añade un valor psicológico a este hábito saludable. De acuerdo con diversos estudios, la ingesta de bebidas calientes activa termorreceptores corporales que envían señales inmediatas de confort físico y seguridad al cerebro.

De este modo, la taza de cacao en los días de frío no es solo un placer "culpable" gastronómico, sino que se convierte en una herramienta accesible de autocuidado diario, ideal para afrontar el cansancio, siempre bajo una pauta de moderación alimentaria -cualquier cosa en exceso no es saludable-.

Eso sí, hay que evitar el cacao -o chocolate en general- que se aleje de la pureza que recomiendan los expertos, puesto que no son tan saludables y además también se distancian de ese objetivo metabólico para calmar el cuerpo y ayudar anímicamente.