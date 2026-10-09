Los veterinarios recomiendan: separar el comedero del bebedero para los gatos es lo mejor para su hidratación

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LO ESENCIAL Las claves Colocar el comedero y el bebedero juntos interfiere con el instinto de los gatos, que asocian el agua cercana al alimento como contaminada. Esta situación puede provocar deshidratación crónica, derivando en problemas de salud graves como cristales en la vejiga o insuficiencia renal. Los veterinarios aconsejan separar físicamente ambos recipientes, ubicándolos en puntos diferentes del hogar. Se recomienda usar cuencos de acero inoxidable o cerámica y emplear fuentes de agua en movimiento para estimular su consumo.

Cualquiera que tenga gatos en casa puede estar cometiendo un error muy común: colocar el plato de comida junto al bebedero, y eso, aunque no lo parezca, puede poner en peligro la salud de nuestra mascota.

Según los especialistas, esta práctica, habitual en muchísimos hogares, interfiere directamente con el instinto natural de supervivencia de los gatos, provocando que rechacen el agua y desarrollen un cuadro de deshidratación crónica que muchas veces pasa desapercibido.

El origen de este comportamiento se encuentra en la evolución de la especie. En la naturaleza, los felinos antecesores de los gatos evitaban beber agua cerca de sus presas muertas para prevenir la ingesta de bacterias -que aparecían por la descomposición-.

Al ser una práctica que han heredado los gatos domésticos, si colocamos el comedero al lado del agua en casa el cerebro del animal activa una señal de alerta que identifica esa "fuente" como contaminada y no segura, a lo que además se suma el rechazo que les produce el agua que absorbe el olor de la comida.

Los riesgos de la deshidratación

Las consecuencias de esa falta de hidratación provocada por repudio al bebedero -vamos a llamarlo "común" por donde se ubica- pueden llegar a ser fatales a medio y largo plazo.

Los gatos tienen una baja percepción de la sed debido a sus orígenes desérticos y tienden a no necesitar tanta agua como otros animales, y los que generalmente se alimentan de pienso seco necesitan, además, un estímulo extra para beber agua.

Al no tener la hidratación adecuada su orina se concentra en exceso y eso genera un incremento drástico en los diagnósticos de cristales en la vejiga, obstrucciones urinarias e insuficiencia renal crónica, una de las principales causas de mortalidad de los gatos más mayores.

Para revertir esta situación, los veterinarios recomiendan rediseñar el entorno de la casa separando físicamente el comedero del bebedero, posicionando ambos cuencos en dos extremos diferentes del hogar para que el gato no los relacione bajo ningún concepto.

Del mismo modo, también se recomienda sustituir los recipientes de plástico por materiales más higiénicos como el acero inoxidable o la cerámica, distribuir múltiples puntos de agua o hasta incorporar fuentes con agua en movimiento para que se sientan atraídos y no piensen que pueda tratarse de agua estancada.

Al final, es un cambio necesario y muy positivo que puede ayudar a mejorar sobremanera la salud de nuestras mascotas, poniendo sus necesidades siempre por delante según sus instintos.