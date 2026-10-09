Ramón y Cajal junto a un microoscopio en su despacho. Wikipedia

Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina: "El arte de vivir mucho es el arte de no morir antes por imprudencia"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906, acuñó la célebre frase: "El arte de vivir mucho es el arte de no morir antes de tiempo por imprudencia". Su reflexión pone el foco en la prevención, eludiendo excesos y conductas de riesgo, más allá de la mera herencia genética de cada individuo. El mensaje conecta con la medicina preventiva moderna, cuyo fin es ampliar los años de vida con calidad, autonomía y bienestar mediante hábitos cotidianos saludables. El Nobel español no defendía una existencia basada en el miedo, sino en comprender qué decisiones personales e imprudencias conllevan un precio desproporcionado.

El médico y científico Santiago Ramón y Cajal dejó una frase que, más de un siglo después, conserva una vigencia importante: "El arte de vivir mucho es el arte de no morir antes de tiempo por imprudencia". Su mensaje apunta a la prevención.

El Nobel español no estaba hablando de alcanzar una edad avanzada. Su reflexión planteaba algo más sencillo: buena parte de una vida larga consiste en evitar decisiones arriesgadas, excesos y conductas capaces de adelantar un final que nadie espera.

Nacido en Petilla de Aragón en 1852, Cajal acabaría convertido en una de las figuras más importantes de la ciencia española. En 1906 recibió el Nobel de Medicina junto a Camillo Golgi por sus investigaciones sobre el sistema nervioso.

Sus estudios contribuyeron decisivamente a establecer la llamada doctrina neuronal: las neuronas son células individuales que se comunican entre sí, frente a la idea reticular que defendía una continuidad física. Aquella interpretación transformó la comprensión del cerebro para siempre.

Evitar determinados peligros

Pero Cajal no fue un investigador encerrado en el laboratorio. Escribió sobre disciplina, esfuerzo, voluntad y conducta. En Reglas y consejos sobre investigación científica defendió la importancia del método y de aprovechar el tiempo, ideas que conectan con la reflexión.

Su pensamiento encajaba con una época en la que España buscaba modernizarse mediante la educación y la ciencia. Cajal formó parte de la generación regeneracionista que veía en el conocimiento, el trabajo y la responsabilidad herramientas para superar el atraso.

La frase sobre la imprudencia puede leerse hoy desde otro ángulo: la longevidad no depende exclusivamente de los genes. La salud lleva décadas mostrando que factores modificables, desde el tabaco hasta el alcohol o el sedentarismo, condicionan el riesgo.

Eso no significa que cada enfermedad o muerte prematura pueda atribuirse a una decisión personal. La salud está determinada por factores sociales, económicos, ambientales y biológicos. Por eso, interpretar a Cajal exige evitar una lectura culpabilizadora de quien enferma.

Sin embargo, existe un margen cotidiano para reducir riesgos. Utilizar el cinturón de seguridad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol, protegerse frente al sol, mantener actividad física o seguir una alimentación equilibrada son decisiones sencillas que tienen consecuencias.

La prevención moderna ha convertido esa intuición en una herramienta de salud. No se trata de perseguir existencia sin riesgos, algo imposible, sino de distinguir entre peligros inevitables y aquellos que pueden evitarse con información, prudencia y hábitos sostenidos.

La sentencia de Cajal adquiere también un significado menos solemne y más práctico. "No morir antes de tiempo" no equivale a vivir con miedo ni a renunciar al placer, sino a comprender que elecciones pueden tener un precio desproporcionado.

También invita a separar longevidad de calidad de vida. Llegar a edades avanzadas importa, pero hacerlo conservando autonomía, movilidad y bienestar resulta igualmente relevante. La medicina preventiva contemporánea persigue ampliar los años vividos con salud, no solamente sumar cumpleaños.

Más de 100 años después, Cajal sigue planteando una pregunta elemental: cuánto de nuestra vida está condicionado por el azar y cuánto por nuestras decisiones. Su respuesta no ofrece una fórmula para vivir, pero una regla: prudencia y hábitos.