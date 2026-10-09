Una mujer comprando en el supermercado con un carrito Archivo

La psicología dice que los adultos que devuelven el carro de la compra no son organizados, sino responsables

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LO ESENCIAL Las claves La acción de devolver el carro de la compra refleja una gran responsabilidad, un fuerte respeto por las normas de convivencia compartidas y la empatía hacia los trabajadores del supermercado. Un estudio publicado en 'Science' evidencia que los entornos con carros abandonados o desorden fomentan que otros usuarios imiten este comportamiento e infrinjan más normas. Existen factores de fuerza mayor, como el mal tiempo, la lejanía del depósito, problemas de movilidad o estar al cuidado de niños, que pueden impedir realizar esta acción. El gesto no define la personalidad en su totalidad, pero actúa como un termómetro de civismo cotidiano donde pequeños esfuerzos individuales benefician el espacio de todos.

Devolver el carro de la compra a su lugar después de usarlo parece un gesto insignificante. Sin embargo, la psicología lo interpreta como algo más que organización: puede reflejar una disposición a respetar normas compartidas y asumir responsabilidades.

La escena se repite en los aparcamientos de los supermercados. Unos clientes dejan el carro junto al vehículo y otros caminan unos metros hasta depositarlo correctamente. Esa diferencia permite observar cómo las personas negocian comodidad personal y convivencia cotidiana.

La antropóloga Krystal D'Costa analizó esta conducta en Scientific American y distinguió cinco tipos: quienes siempre devuelven los carros, quienes nunca lo hacen, quienes dependen de la comodidad, quienes actúan bajo presión y quienes convierten la devolución en juego.

Los llamados 'returners' destacan porque devuelven el carro incluso cuando han aparcado lejos o hace mal tiempo. Según D'Costa, sienten una obligación o preocupación por las personas encargadas de recogerlos. No se trata únicamente de mantener ordenado el entorno.

'Contagiados' por el desorden

Detrás aparece una idea central de la psicología social: las normas influyen sobre nuestras decisiones cotidianas. Existen normas prescriptivas, relacionadas con lo que creemos que deberíamos hacer, y descriptivas, vinculadas a lo que observamos que hacen los demás habitualmente.

Cuando alguien ve un aparcamiento lleno de carros abandonados, puede interpretar que dejarlos allí es una conducta aceptada. En cambio, si todos están colocados en sus puntos correspondientes, el contexto transmite otra expectativa. El comportamiento responde a esas señales.

Un estudio publicado en Science en 2008 mostró hasta qué punto el desorden visible puede contagiar otras conductas. En uno de sus experimentos, las personas arrojaron más residuos al suelo cuando encontraban un entorno alterado por pintadas y basura.

Los investigadores replicaron el efecto en otros escenarios y observaron que las señales del entorno podían favorecer el incumplimiento de normas. En un aparcamiento de supermercado, hubo más personas que tiraron un folleto al suelo cuando encontraron carros abandonados.

El mensaje resulta relevante para entender por qué devolver el carro puede tener una dimensión colectiva. La acción no solo evita que un empleado tenga que recuperarlo: contribuye a mantener un espacio ordenado y reduce molestias para quienes llegan.

Además, investigaciones sobre los comportamientos de ciudadanía del consumidor incluyen expresamente devolver carros entre las acciones voluntarias que benefician al entorno comercial. Otros trabajos señalan que las personas valoran costes y beneficios antes de realizar estos gestos.

Eso explica que una persona predispuesta a colaborar pueda no hacerlo siempre. Tener un hijo al que no quiere dejar solo, sufrir una discapacidad, soportar mal tiempo o encontrar el depósito lejos son circunstancias que pueden cambiar la decisión.

Por tanto, devolver siempre el carro no permite definir la personalidad ni demostrar por sí solo que alguien sea más responsable que los demás. Pero sí puede interpretarse como una conducta compatible con fuerte atención hacia las normas compartidas.

Al final, el carro funciona como una pequeña prueba cotidiana de convivencia, no como un examen moral. Cada devolución elimina un obstáculo para otros y refuerza una norma sencilla: los espacios comunes dependen de gestos individuales que cuestan poco.