Antonio Orozco, 53 años: "Perdí 23 kilos en solo un año con un ayuno de 17 horas y media. Fue la mejor decisión de mi vida"

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LO ESENCIAL Las claves Antonio Orozco, de 53 años, perdió 23 kilos en un año tras llegar a pesar 127 kilos y ver deteriorada su calidad de vida. El cantante siguió un plan supervisado por especialistas, liderado por el doctor Javier Tapias, con alimentación, ejercicio y apoyo psicológico. Orozco practica un ayuno intermitente de 17 horas y media, una pauta que le ayudó a controlar la ansiedad nocturna y los antojos de azúcar. El artista atribuye el cambio a abordar la ansiedad y el duelo en terapia, y afirma haber recuperado energía y bienestar para su vida familiar y profesional.

Antonio Orozco, uno de los artistas más queridos del panorama musical español, sorprendió hace unos años con un cambio físico y mental radical.

A sus 53 años, el cantautor ha logrado perder 23 kilos en apenas 12 meses. Sin embargo, su transformación va más allá de una simple pérdida de peso; se trata de una renovación vital.

En su documental, El método Orozco, el artista se sincera sobre uno de los momentos más complicados de su vida.

"Pesaba 127 kilos... La primera decisión que tomé fue hablar con un médico", admitió. Ese médico le lanzó un aviso: "Te pueden pasar cinco cosas... y ninguna te va a gustar".

"No podía hacer los conciertos bien, me sentía triste, no tenía vida social", señaló Orozco.

Para lograr este hito, Orozco no recurrió a dietas milagrosas ni atajos engañosos. Su transformación ha sido fruto de un plan integral supervisado por un equipo de expertos, encabezado por el doctor Javier Tapias.

Este método se ha basado en tres pilares: alimentación meticulosa, ejercicio físico regular y un acompañamiento psicológico fundamental.

La dieta de Antonio Orozco

El cantante reconoce que nunca antes había ido a terapia. Hoy, afirma con rotundidad que ha sido la mejor decisión de su vida. La salud mental ha sido la verdadera clave para desentrañar el origen de su aumento de peso.

Durante años, Orozco acumuló ansiedad y un duelo mal gestionado. Ese peso emocional se tradujo en kilos de más y en una profunda tristeza.

Llegó un punto en el que su calidad de vida mermó drásticamente, controlado por especialistas.

Este nuevo orden alimenticio le ha permitido vencer la ansiedad nocturna. Antes de iniciar su cambio, era habitual que se despertara de madrugada con antojos incontrolables de azúcar.

Sobre su dieta, el cantante confesó que el ayuno intermitente fue clave: "Ahora, ayuno durante 17 horas y media"

A pesar de su éxito, Orozco insiste en que su experiencia no debe tomarse como un manual universal. Recalca la necesidad de acudir a profesionales y adaptar cualquier proceso a las circunstancias de cada individuo.

Para el artista, el verdadero triunfo no ha sido el número que marca la báscula. El éxito reside en haber recuperado su energía, alcanzar el equilibrio, "calmar al león de la ansiedad" y poder estar plenamente presente para sus hijos.

Con esta nueva vitalidad, Antonio Orozco ha vuelto a los escenarios con más fuerza que nunca, celebrando sus 25 años de carrera con el espectáculo La gira de mi vida.