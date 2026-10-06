Lara Ferreiro, psicóloga: "Pedro Sánchez encajaría con la tríada oscura del poder: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez anuncia elecciones generales para el 29 de noviembre tras la derrota de sus dos decretos sobre vivienda. La psicóloga Lara Ferreiro sostiene que el presidente encajaría en la tríada oscura del poder: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Ferreiro interpreta su lenguaje no verbal como una muestra de miedo y frustración, pese al mensaje público de victoria. La experta atribuye su estrategia electoral a sesgos como la percepción de persecución, la ilusión de control y la apelación al miedo del electorado.

El presidente del Gobierno ha vuelto a sacudir el escenario político al anunciar elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Más allá de la maniobra tras la derrota de sus dos decretos sobre vivienda, este adelanto esconde un fascinante manual de supervivencia.

¿Qué pasa realmente por la cabeza del líder socialista cuando se ve acorralado? Para entender este aparente salto al vacío, hay que mirar mucho más allá de la simple aritmética o de la pura estrategia parlamentaria.

La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja favorita, explica que el presidente encajaría con la tríada oscura del poder: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía.

Esta compleja estructura psicológica explicaría su enorme flexibilidad estratégica, su nulo sentimiento de culpa y su persistente obsesión por conservar su posición.

Su maquiavelismo queda patente al convertir cada contradicción en una nueva táctica, tal y como ocurrió al promover la ley de amnistía tras los comicios de 2023.

Para Sánchez no existen los límites ni los valores; el fin justifica los medios si la supervivencia política lo exige.

La convocatoria electoral de Sánchez

El análisis de su lenguaje no verbal revela una profunda incongruencia comunicativa entre su mensaje de victoria y su realidad emocional.

Ferreiro señala que, durante su discurso, el líder socialista mostraba una falsa "sonrisa de la Mona Lisa" con las comisuras hacia abajo y los labios apretados, delatando miedo y frustración.

La experta advierte además que podría sufrir el síndrome de las falsas memorias, un fenómeno mediante el cual los políticos repiten tantas mentiras que terminan creyéndoselas.

Acorralado por un Parlamento fragmentado, presupuestos prorrogados y el goteo de corrupción de figuras como Ábalos o Cerdán, Sánchez aplica un radical sesgo autosirviente.

Asume los éxitos en exclusiva, calificando sus resultados como "los mejores", mientras culpa de sus fracasos a factores externos como los "tecno-oligarcas" o una supuesta "ola ultraderechista".

La presión se ha vuelto insoportable al cruzar la frontera familiar con los procedimientos judiciales de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

Esto ha desatado en él un sesgo de atribución hostil, percibiéndose como una víctima y construyendo una dinámica de fortaleza sitiada donde toda crítica es interpretada como una persecución deliberada.

Víctima del síndrome de La Moncloa tras ocho años de aislamiento, el presidente sufre una peligrosa ilusión de control.

En su intento por salvarse el 29 de noviembre, su estrategia busca activar la amígdala de los votantes, apelando al miedo emocional, para anular la lógica de la corteza frontal.

Queda por ver si su adicción al poder le ha hecho confundir su innegable capacidad de resistencia con la invulnerabilidad absoluta.