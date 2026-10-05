Los veterinarios lo confirman: guardar los juguetes del gato por la noche es clave para garantizar su descanso

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LO ESENCIAL Las claves Guardar los juguetes del gato por la noche reduce la estimulación que puede mantenerlo alerta y activar su instinto de caza. La medida ayuda a evitar carreras frenéticas y maullidos nocturnos, favoreciendo el descanso del animal y de quienes conviven con él. Un sueño regular y profundo contribuye al bienestar físico, el sistema inmunológico y la prevención de estrés, ansiedad e irritabilidad. Los expertos aconsejan combinar una sesión activa de juego al final de la tarde con comida antes de dormir y retirar después los juguetes.

Guardar los juguetes de los gatos antes de dormir es una práctica recomendada por veterinarios para asegurar el descanso adecuado durante las noches. Al ocultar los objetos interactivos, se reduce de manera significativa la estimulación visual y táctil que mantiene a los gatos en constante alerta.

Se trata de un cambio en la rutina que contribuye a regular el fuerte instinto crepuscular y nocturno que caracteriza a los gatos, enseñándoles cuándo hay que hacer ejercicio -de día- y cuándo es hora de descansar -por las noches-, regulando así incluso sus ritmos.

Por naturaleza, los gatos son más activos durante el amanecer y el anochecer porque es cuando, originalmente, sus ancestros solían cazar. Al dejar sus juguetes favoritos a la vista, o simplemente a su alcance durante la madrugada, se despierta su necesidad de acechar y perseguir objetos.

Retirarlos es la clave para prevenir carreras frenéticas o maullidos a altas horas de la noche, facilitando con ello un entorno tranquilo en el hogar que permita que todos, incluyendo a los propios dueños, puedan dormir del tirón -o por lo menos, mejor-.

Es mejor retirar los juguetes

Esto es realmente importante porque la calidad del sueño influye directamente en el bienestar físico, el comportamiento y la salud general. Si un gato no logra conciliar un sueño profundo de forma regular puede desarrollar problemas de estrés, ansiedad o hasta irritabilidad.

Los especialistas señalan que un descanso ininterrumpido fortalece el sistema inmunológico del animal y previene trastornos de conducta derivados del aburrimiento o de la fatiga acumulada, garantizando con ello hasta una mejor convivencia.

Establecer una rutina que combine una sesión de juego intensa al final de la tarde seguida de la cena ayuda a sincronizar los horarios y así toda la casa puede descansar sin problema -incorporando ahí esa acción de recoger los juguetes para evitar que nuestro gato pueda distraerse por las noches-.

Los expertos, de hecho, recomiendan jugar de manera activa y dinámica con nuestras mascotas una hora antes de acostarse y darle algo de comida antes de pasar a la cama, puesto que así todos sus instintos quedan satisfechos.

Al final, incluso los gatos -y también otras mascotas como los perros- requieren una rutina y unos hábitos como nosotros para su día a día, porque eso es lo que marca su manera de desarrollarse y comportarse a lo largo de las jornadas. Así pues: una hora de juego antes de dormir, una buena comida y despejar la casa de juguetes para dormir mejor.