Los veterinarios coinciden: "Si tu gato se sienta tranquilo para comer es porque confía en que nada va a atacarlo"

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LO ESENCIAL Las claves Un gato que se sienta y come con calma suele percibir su entorno como seguro, al no anticipar amenazas mientras baja la guardia. La postura al comer no es una prueba definitiva: algunos felinos comen de pie por costumbre, por el comedero o por su carácter vigilante. La comida debe situarse en una zona tranquila, con salida fácil y lejos de ruidos, tránsito o animales que puedan incomodar al gato. Cambios repentinos al comer pueden revelar estrés o problemas de salud; si hay pérdida de apetito sostenida, es necesaria una consulta veterinaria.

Un gato se acerca al cuenco, olfatea la comida y, en lugar de devorarla con medio cuerpo preparado para salir corriendo, se sienta y empieza a comer sin prisa. El gesto parece insignificante, pero puede contar bastante sobre cómo percibe la casa en la que vive.

Carlos Gutiérrez, veterinario y divulgador del canal Mascotas y Familias Felices, explica que esa postura relajada suele estar relacionada con la confianza. “Si tu gato se sienta tranquilo para comer es porque confía en que nada va a atacarlo”, señala en El Periódico al describir algunas conductas propias de un animal que considera seguro su entorno.

Comer obliga al gato a concentrarse en el alimento, bajar la cabeza y reducir durante unos instantes la vigilancia de lo que ocurre alrededor. En plena naturaleza, esa distracción podría volverlo vulnerable frente a otro animal. En casa no hay depredadores al acecho, pero su comportamiento todavía conserva parte de esa cautela.

Por eso, un gato que permanece sentado, mastica con calma y no interrumpe la comida cada vez que alguien cruza la habitación está mostrando que no espera una amenaza inmediata. Si además tolera que su familia pase cerca sin encogerse, huir o proteger el plato, la escena resulta compatible con una sensación de seguridad.

Sin embargo, no conviene convertir una postura en un examen de confianza. Algunos gatos comen de pie por costumbre, por la altura del recipiente o porque prefieren hacer varias visitas rápidas al comedero. Otros son naturalmente vigilantes pese a mantener un buen vínculo con sus cuidadores. Hay que observar al animal completo y compararlo consigo mismo.

El comedor también debe ser un lugar seguro

Las guías de bienestar felino recomiendan colocar la comida en una zona tranquila, donde el gato pueda acceder sin encontrarse atrapado. Un rincón silencioso puede funcionar, siempre que disponga de una salida fácil y no tenga que comer junto a electrodomésticos ruidosos, puertas con mucho tránsito o niños que lo persigan.

La regularidad de horarios también puede reducir sobresaltos y anticipación excesiva.

En hogares con varios gatos, juntar todos los cuencos no crea necesariamente una estampa de amistad. Los felinos suelen preferir comer solos y pueden competir de manera muy discreta. Uno puede bloquear el paso, mirar fijamente al otro o apropiarse del lugar sin que aparezcan bufidos ni peleas evidentes.

Esa tensión puede hacer que el animal engulla, espere a que la cocina quede vacía o coma menos de lo necesario. La Asociación de Veterinarios Felinos aconseja ofrecer recursos separados, con distancia y barreras visuales cuando haga falta. También conviene impedir que perros u otros compañeros se acerquen al plato durante la comida.

La ubicación del agua merece atención. Muchos gatos prefieren que no esté pegada al alimento ni al arenero. Repartir varios puntos de agua limpia y utilizar recipientes anchos, que no obliguen a rozar constantemente los bigotes contra los bordes, puede hacer el momento más cómodo.

La forma de comer también permite detectar cambios. Un gato que antes permanecía relajado y de repente empieza a mirar alrededor, llevarse comida a otro cuarto o abandonar el cuenco ante cualquier ruido podría estar sufriendo estrés. Una mudanza, obras, visitas, un nuevo animal o conflictos entre gatos pueden explicar la alteración.

Pero no todo es conducta. Si parece querer comer y se retira, deja caer alimento, mastica de un solo lado o adelgaza, puede existir dolor dental, náuseas u otra enfermedad. La falta de apetito sostenida requiere consulta veterinaria, especialmente si alcanza las 24 horas, porque los gatos pueden desarrollar complicaciones graves al pasar demasiado tiempo sin ingerir suficiente alimento.

Gutiérrez invita, en definitiva, a mirar esos pequeños momentos que suelen pasar inadvertidos. Sentarse ante el plato no es una declaración de amor ni una prueba científica aislada. Es una pista cotidiana: cuando el cuerpo se afloja y la vigilancia disminuye, el gato parece decir, a su manera, que puede dedicarse a comer porque en ese instante se siente protegido.