Sandra Moñino, nutricionista: "La merienda perfecta no es un sándwich de pavo, es esta torrija sin pan ni azúcar"
La receta sustituye el pan tradicional por un bizcocho de almendra y se acompaña con un sencillo helado casero de plátano y cacao.
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La nutricionista Sandra Moñino propone unas torrijas sin pan ni azúcar, elaboradas con almendra molida como alternativa para la merienda.
La base se prepara con huevo, aceite de coco o mantequilla, leche y agua de coco, vainilla, levadura y almendra molida; se cocina un minuto y medio en el microondas.
El bizcocho se humedece con bebida vegetal aromatizada con limón y canela, se pasa por huevo batido y se hornea 10 minutos a 200 grados.
La receta se acompaña de un helado casero de dos ingredientes: plátano congelado y cacao puro en polvo triturados.
Las torrijas no tienen por qué reservarse para Semana Santa ni prepararse siempre con pan. La nutricionista Sandra Moñino propone una versión diferente, elaborada con almendra molida y pensada como merienda.
En una publicación compartida en su perfil de Instagram, Moñino presenta esta receta como una alternativa que, según explica, resulta saludable, antiinflamatoria y también apta para quienes buscan opciones sin gluten.
La preparación comienza batiendo un huevo al que se incorporan 15 mililitros de aceite de coco o mantequilla, otros 15 mililitros de leche de coco y 15 mililitros de agua.
A continuación, la nutricionista recomienda añadir unas gotas de vainilla y una cucharadita de levadura. Después se incorporan 35 gramos de almendra molida y se mezcla todo hasta obtener una preparación homogénea.
Esta mezcla se introduce en el microondas durante un minuto y medio. El resultado es un pequeño bizcocho que después servirá como base para elaborar las torrijas, en lugar del tradicional pan.
Helado para acompañar
Mientras el bizcocho se cocina, Moñino prepara la mezcla líquida con la que lo humedecerá. Para ello utiliza bebida vegetal de almendras, aunque señala que también puede emplearse la leche favorita de cada persona.
A esa bebida añade ralladura de limón, una rama de canela, canela molida y un poco de miel cruda. La mezcla se calienta durante un minuto a fuego lento, según explica la nutricionista.
Una vez listo el bizcocho, llega el momento de darle la textura característica de las torrijas. Moñino indica que hay que ir humedeciéndolo con la leche preparada con canela y limón.
Después, cada pieza se pasa por huevo batido y se coloca sobre una bandeja de horno. Antes de cocinarla, la nutricionista añade un poco de canela por encima para completar la preparación.
Las torrijas se hornean durante 10 minutos a máxima potencia. En el vídeo, Moñino explica que utilizó una temperatura de 200 grados, hasta conseguir el resultado final que muestra en su publicación.
El acompañamiento elegido para la receta también se prepara en casa y requiere únicamente dos ingredientes. Moñino utiliza un plátano previamente congelado y una cucharada sopera de cacao puro en polvo.
Para preparar este helado, basta con triturar el plátano congelado junto al cacao y volver a triturar la mezcla. La nutricionista destaca que el resultado consigue una textura que considera especialmente atractiva.
Así, la propuesta reúne unas torrijas elaboradas sin pan ni azúcar y un acompañamiento de plátano y cacao. Moñino las presenta como una opción de merienda y asegura: "Están riquísimas".