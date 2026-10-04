En vigor: España obliga a que las aceitunas rellenas indiquen si el interior es una pasta y qué ingredientes contiene

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LO ESENCIAL Las claves El Real Decreto 142/2026 obliga desde el 1 de marzo a identificar en la lista de ingredientes cuando el relleno de las aceitunas es una pasta y a detallar su composición. Las latas pueden mantener en el frontal denominaciones tradicionales como “aceitunas rellenas de anchoa”, aunque el relleno no sea una pieza reconocible del pescado. La reforma no fija una receta ni un porcentaje mínimo universal de anchoa: busca que el consumidor conozca los ingredientes reales de la mezcla. Los envases comercializados legalmente antes de la entrada en vigor podrán venderse con el etiquetado anterior hasta agotar existencias, como máximo hasta el 1 de marzo de 2027.

Una lata de aceitunas rellenas de anchoa puede esconder un matiz que no siempre resulta evidente al mirar el aperitivo. El interior no tiene por qué ser un trozo reconocible del pescado: puede tratarse de una pasta elaborada con anchoa y otros ingredientes. Desde marzo, esa diferencia debe quedar explicada con mayor claridad en la etiqueta.

La obligación procede del Real Decreto 142/2026, de 25 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del Estado dos días después. La norma entró en vigor el 1 de marzo y modificó el reglamento de calidad que ordena la producción y comercialización de las aceitunas de mesa en España.

Hasta ahora, la regulación ya exigía completar la denominación de las aceitunas rellenas con el nombre del relleno. La reforma añade una precisión: cuando ese interior se presente como una pasta, esta característica deberá indicarse claramente dentro de la lista de ingredientes y también tendrán que detallarse los componentes utilizados para prepararla.

Esto no significa que desaparezcan nombres tan conocidos como “aceitunas rellenas de anchoa”. La parte frontal del envase puede seguir mostrando únicamente el ingrediente que caracteriza la pasta. La información completa deberá encontrarse en el listado, donde el comprador podrá comprobar que no está ante una pieza entera de anchoa y conocer qué más contiene la mezcla.

La denominación tradicional puede mantenerse

La diferencia es fácil de entender con un ejemplo. Una marca podrá conservar en letras grandes la expresión “aceitunas rellenas de anchoa”, pero, si emplea una pasta, la relación de ingredientes deberá identificarla como tal y desglosar su composición. Dependiendo de la receta, pueden aparecer anchoa, espesantes, agua, sal u otros productos autorizados.

La ley no impone una fórmula común ni afirma que todas las pastas contengan los mismos componentes. Tampoco establece en esta modificación un porcentaje mínimo universal de anchoa. Su objetivo concreto es informativo: permitir que el consumidor sepa cómo está elaborado el relleno y pueda comparar dos latas.

La norma de calidad define las aceitunas rellenas como frutos deshuesados cuyo hueco se ocupa con uno o varios alimentos, entre ellos pimiento, cebolla, almendra, apio, anchoa, cítricos, avellana o alcaparra. La lista es abierta y admite también pastas preparadas específicamente para este uso.

El cambio no afecta, por tanto, a cualquier aceituna ni obliga a llamar “pasta” a un relleno formado por una pieza reconocible. Tampoco convierte las aceitunas elaboradas de esta manera en un producto inseguro. No responde a una alerta sanitaria, una contaminación o un fraude generalizado, sino a una actualización de la información alimentaria.

El Gobierno justificó la medida por la gran variedad de fórmulas que existe en el mercado. Al mismo tiempo, quiso conservar las denominaciones consolidadas por el uso. El resultado busca equilibrar ambas cosas: el nombre tradicional puede permanecer, pero la lista de ingredientes tiene que revelar con precisión qué se ha colocado dentro del fruto.

Existe además un periodo transitorio que explica por qué todavía pueden encontrarse envases con el formato anterior. Los productos comercializados legalmente antes del 1 de marzo de 2026 pueden continuar vendiéndose hasta que se agoten, aunque como máximo durante los doce meses posteriores a la entrada en vigor.

En consecuencia, las existencias antiguas podrán permanecer en los establecimientos, como máximo, hasta el 1 de marzo de 2027.

La regulación se aplica a las aceitunas de mesa elaboradas y comercializadas en España, con la cláusula de reconocimiento mutuo prevista para productos fabricados legalmente en otros países europeos. Además del relleno, la denominación debe identificar el producto como aceituna, indicar su forma de presentación y, salvo en envases transparentes, mencionar su color.

Para el comprador, la comprobación será sencilla: no bastará con leer el reclamo grande de la lata. Habrá que acudir a la lista de ingredientes y localizar la descripción del relleno. Si es una pasta, deberá decirlo y explicar de qué está hecha. La aceituna no cambia; lo que cambia es cuánto cuenta sobre su interior.